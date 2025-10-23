Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Franco Colapinto entrará en acción otra vez este fin de semana, con su Alpine, en el GP de México. Todos los horarios de la competencia.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este viernes las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de México, correspondientes a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México comenzará a las 15:30, horario en que se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, a las 19, se disputará la segunda sesión de entrenamientos.

Durante el segundo día de actividad en este Gran Premio se disputará a partir de las 14:30 la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de México será este domingo 26 a las 17.

El GP de México llega en un momento clave de la temporada, ya que el australiano Oscar Piastri lidera en el campeonato y es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Sin embargo, en las últimas fechas el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), demostró un nivel altísimo y recortó una considerable cantidad de puntos.

Verstappen, que va en busca de su quinto título consecutivo, ganó tres de las últimas cuatro carreras, lo que le permitió recortar la distancia con Piastri de 104 a solo 40 puntos.

Luego del Gran Premio de México, quedarán solo cuatro fechas en el campeonato, por lo que este fin de semana podría ser clave de cara a la recta final de la temporada.

Colapinto, por su parte, intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla.

El argentino, que reemplazó al australiano Jack Doohan a partir de la séptima fecha del campeonato, estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Colapinto viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.

Los horarios del GP de México

Viernes 23/10:

Práctica libre 1 a las 15:30

Práctica libre 2 a las 19

Sábado 24/10:

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 19

Domingo 25/10: