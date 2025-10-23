Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

Franco Colapinto entrará en acción otra vez este fin de semana, con su Alpine, en el GP de México. Todos los horarios de la competencia.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 10:28hs
Fórmula 1: Colapinto pone primera en el Gran Premio de México

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este viernes las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de México, correspondientes a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México comenzará a las 15:30, horario en que se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, a las 19, se disputará la segunda sesión de entrenamientos.

Durante el segundo día de actividad en este Gran Premio se disputará a partir de las 14:30 la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de México será este domingo 26 a las 17.

El GP de México llega en un momento clave de la temporada, ya que el australiano Oscar Piastri lidera en el campeonato y es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Sin embargo, en las últimas fechas el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), demostró un nivel altísimo y recortó una considerable cantidad de puntos.

Verstappen, que va en busca de su quinto título consecutivo, ganó tres de las últimas cuatro carreras, lo que le permitió recortar la distancia con Piastri de 104 a solo 40 puntos.

Luego del Gran Premio de México, quedarán solo cuatro fechas en el campeonato, por lo que este fin de semana podría ser clave de cara a la recta final de la temporada.

Colapinto, por su parte, intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla.

El argentino, que reemplazó al australiano Jack Doohan a partir de la séptima fecha del campeonato, estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Colapinto viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.

Los horarios del GP de México

Viernes 23/10:

  • Práctica libre 1 a las 15:30
  • Práctica libre 2 a las 19

Sábado 24/10:

  • Práctica libre 3 a las 14:30
  • Clasificación a las 19

Domingo 25/10:

  • Carrera a las 17
Fórmula 1 Colapinto México
Noticias relacionadas
formula 1: asi le fue a colapinto el ano pasado en el gp de estados unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

por que alpine aun no oficializa a franco colapinto para 2026

Por qué Alpine aún no oficializa a Franco Colapinto para 2026

lucas pusineri seguira en atletico tucuman tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Unión superó a Pucará en el pendiente de la fecha 7, y se acomodó en la tabla de posiciones.

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Último Momento
Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caren Tepp en UNO: Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei

Caren Tepp en UNO: "Santa Fe puede marcar el rumbo del país y ponerle un freno a Milei"

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Ovación
Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Unión, expectante: se viene un nuevo cónclave con Dómina

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la 7ª fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras