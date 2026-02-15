Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Estudiantes no se sacaron ventajas en el clásico platense, de la quinta fecha del Apertura.

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el marco del clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo y como informó la Agencia Noticias Argentinas, ninguno de los dos pudo sacarse ventajas en un partido absolutamente chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Victor Antonio Legrottaglie.

Por su parte, los de Eduardo Domínguez quedaron cuartos con 9 puntos y sumaron su tercer empate en este Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, recibirán a Sarmiento de Junín el viernes a las 18 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En el primer tiempo, el ´Pincha´ fue el que estuvo mejor plantado y tuvo las ocasiones más claras ante el ´Lobo´ que intentó jugar de contragolpe.

En el complemento, Gimnasia empezó mejor y tuvo una clara ocasión de gol que el arquero uruguayo Fernando Muslera le tapó al delantero Marcelo Torres.

Sin embargo, con el paso de los minutos, Estudiantes se volvió a meter en partido y emparejó el ritmo del juego que terminó siendo una igualdad en cero.

Esta es la sintesís de Gimnasia y Estudiantes por el Torneo Apertura

. Torneo Apertura de la Liga Profesional - Interzonal - Fecha 5

. Gimnasia La Plata (0) - Estudiantes de La Plata (0)

. Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata.

. Árbitro: Yael Falcón Pérez

. VAR: Fernando Espinoza

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristián Medina, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Cambio en el primer tiempo: 37m. Mikel Amondaraín por Gabriel Neves (E)

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Eros Mancuso por Eric Meza (E), Edwuin Cetré por Alexis Castro (E), Ignacio Miramón por Nicolás Barros Schelotto (G), Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (G) y Maximiliano Zalazar por Franco Torres (G); 34m. Tiago Palacios por Fabricio Pérez (E) y Juan Cruz Cortazzo por Ignacio Fernández (G).