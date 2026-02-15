Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Estudiantes no se sacaron ventajas en el clásico platense, de la quinta fecha del Apertura.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 19:47hs
Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el marco del clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo y como informó la Agencia Noticias Argentinas, ninguno de los dos pudo sacarse ventajas en un partido absolutamente chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Victor Antonio Legrottaglie.

Por su parte, los de Eduardo Domínguez quedaron cuartos con 9 puntos y sumaron su tercer empate en este Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, recibirán a Sarmiento de Junín el viernes a las 18 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En el primer tiempo, el ´Pincha´ fue el que estuvo mejor plantado y tuvo las ocasiones más claras ante el ´Lobo´ que intentó jugar de contragolpe.

En el complemento, Gimnasia empezó mejor y tuvo una clara ocasión de gol que el arquero uruguayo Fernando Muslera le tapó al delantero Marcelo Torres.

Sin embargo, con el paso de los minutos, Estudiantes se volvió a meter en partido y emparejó el ritmo del juego que terminó siendo una igualdad en cero.

Esta es la sintesís de Gimnasia y Estudiantes por el Torneo Apertura

. Torneo Apertura de la Liga Profesional - Interzonal - Fecha 5

. Gimnasia La Plata (0) - Estudiantes de La Plata (0)

. Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata.

. Árbitro: Yael Falcón Pérez

. VAR: Fernando Espinoza

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristián Medina, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Cambio en el primer tiempo: 37m. Mikel Amondaraín por Gabriel Neves (E)

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Eros Mancuso por Eric Meza (E), Edwuin Cetré por Alexis Castro (E), Ignacio Miramón por Nicolás Barros Schelotto (G), Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (G) y Maximiliano Zalazar por Franco Torres (G); 34m. Tiago Palacios por Fabricio Pérez (E) y Juan Cruz Cortazzo por Ignacio Fernández (G).

Gimnasia Estudiantes Clásico
Noticias relacionadas
Gimnasia y Esgrima logró una gran victoria ante Estudiantes de La Plata.

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

el arsenal supero al modesto wigan y avanzo a los octavos de final de la fa cup

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

cerundolo le gano a darderi y se quedo con el titulo en el argentina open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Francia venció con autoridad 54-12 a Gales en Cardiff.

Francia fue impiadoso con Gales y manda en el Seis Naciones

Lo último

Cuestionan la reforma laboral por su impacto en salarios y salud: Generará más conflictos y menos protección

Cuestionan la reforma laboral por su impacto en salarios y salud: "Generará más conflictos y menos protección"

Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

Último Momento
Cuestionan la reforma laboral por su impacto en salarios y salud: Generará más conflictos y menos protección

Cuestionan la reforma laboral por su impacto en salarios y salud: "Generará más conflictos y menos protección"

Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

Gimnasia y Estudiantes jugaron sin arcos en un caliente clásico platense

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

Federico Lértora, el regreso del corazón campeón para liderar el sueño sabalero

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

El Arsenal superó al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la FA Cup

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Cerúndolo le ganó a Darderi y se quedó con el título en el Argentina Open

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus