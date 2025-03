Godoy Cruz venció de visitante a Barracas Central bajo la lluvia y cortó la sequía

Lo ganaba el Tomba con el gol de Luca Martínez Dupuy a los 25’ de la primera etapa. Facundo Bruera (ex Independiente Rivadavia) lo igualó a los 5’ del complemento para el Guapo y el 11 del Expreso le dio el triunfo a un minuto del final.

El Expreso hizo un gran primer tiempo, pero en el segundo tiempo el local lo empató por el oportunismo de Bruera, que definió tras un centro del Perrito Barrios y la duda en la salida de su arquero Petroli. El Expreso con esta victoria sumó nueve puntos y se sacó la mufa de la dura eliminación de la Copa Argentina ante Excursionistas.

Debe completar el encuentro inconcluso ante Talleres de Córdoba, del que solamente se jugaron 45 minutos y se le descontarán tres puntos de la tabla general por los incidentes en el compromiso ante los cordobeses.

Tras la intensa lluvia caída en Buenos Aires el encuentro finalmente se jugó en Sarandí entre el Tomba y el Guapo. El Expreso trató de tomar la iniciativa del juego y se fue ganando en esta primera etapa por el oportunismo de Luca Martínez Dupuy.

Esteban Solari, entrenador de Godoy Cruz, metió algunos cambios con respecto a la formación que arrancó jugando ante Excursionistas. La que más llamó la atención fue la salida de Santino Andino, quien estuvo en el banco de suplentes y después ingresó.

No se pudo ver un buen juego y la cantidad de lluvia fue uno de las causas; se vio mucha agua en el campo de juego y el balón no circuló en forma normal. El Tomba encontró la ventaja con el gol de Dupuy que hizo una gran jugada, tras la asistencia de Kevin Parzajuk y definió con la pierna izquierda donde Ledesma no pudo hacer nada.

El Bodeguero tras el empate del equipo de Insúa tuvo varias ocasiones para marcar el segundo. Lucas Martínez Dupuy metió un gran remate y tapó Ledesma. Santino Andino, que ingresó en el segundo tiempo, generó otra opción de gol con un remate cruzado que sacó Ledesma. En el rebote hubo un penal a Luca Martínez Dupuy, ya que hubo una clara infracción de Demartini.

Sobre el final tuvo su premio con una gran definición de Martínez Dupuy. Godoy Cruz sumó su segunda victoria en el torneo Apertura. La primera fue ante Vélez por la sexta fecha, cuando lo superó por 2 a 0 de visitante, en el último partido de Ernesto Pedernera como entrenador.

El resumen de Barracas Central y Godoy Cruz