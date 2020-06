Guido Petti: emotiva despedida al segunda línea

La pandemia de coronavirus está generando cambios en todos lados, y el rugby no quedó ajeno a ello. Como consecuencia de las disposiciones sanitarias se frenaron competencias deportivas como el Súper Rugby que organiza la Sanzaar. Y ello trajo aparejado el éxodo de varios, entre ellos Guido Petti.

La Unión Argentina de Rugby le de libertad de acción a jugadores y entrenadores a que pudieran continuar libremente con sus carreras ante la posibilidad de continuar en el exterior, y allí fue comenzó el éxodo.El primero fue el head coach Gonzalo Quesada, quien dejó Jaguares y ahora será el responsable del Stade Francais de París que milita en el Top 14 francés.

El segunda línea Guido Petti fue otro que tomó la determinación de continuar su carrera deportiva en el exterior. El lock, integrante de Los Pumas, fichó para las próximas dos temporadas con el Bordeaux Begles del Top 14 de Francia.

Con 25 años de edad, el talentoso jugador formado en el SIC publicó en redes sociales una carta de despedida, muy sentida y no hace otra cosa que refrendar que además de ser un excelente rugbier, es una persona de bien.

"No quiero dejar de expresar mi agradecimiento a la Unión Argentina por estos siete años de experiencia. Sin dudas, marcado por momentos increíbles, muchísimo aprendizaje y por sobre todas las cosas, gran crecimiento. Solo me quedan lindos recuerdos" expresó el foward.

Agregó que "La importancia de estas cinco temporadas con Jaguares que significaron un paso fundamental en mi carrera profesional. Voy a extrañar mucho todo el cariño de la gente que nos acompañó cada partido desde ese debut con Cheetahs. Y por último, no quiero dejar de agradecerle a mis amigos y al staff, que cada uno de ellos me aportó lo mejor en todos los aspectos, tanto deportivos como personales". Por último, manifestó que "estoy convencido que esto no será un adiós definitivo, sino un hasta pronto. Gracias a todos por sus mensajes y acompañarme siempre. Los voy a extrañar".

Leicester Tigers sería el destino del hooker Julián Montoya. Prensa UAR

El éxodo parece no detenerse

Esta semana se conoció que el entrerriano Marcos Kremer, polifuncional foward del seleccionado argentino Los Pumas y también de la franquicia Jaguares, tiene rubricado un contrato para continuar su carrera en el Stade Francais, que tendrá como head coach a Gonzálo Quesada, y cuyo acuerdo sería dado a conocer en los próximos días.

En las últimas horas la lista de jugadores que emigran se sigue agrandando. En este caso la BB Radio informó que Leicester Tigers estaría interesado en contar con los servicios del hooker formado en Cardenal Newman, Julián Montoya. El rugbier es integrante de Los Pumas, y también forma partee de la franquicia que participa con Jaguares del Súper Rugby.

Montoya, de 26 años de edad, fue el hooker del seleccionado argentino en la útima copa del Mundo, y sumó 59 caps con la camiseta celeste y blanca. Los Tigers tienen un vínculo muy particular con el rugby argentino, ya que por sus filas han pasado jugdores el parananese Martín Castrogiovanni, Pablo Matera y Marcos Ayerza, entre otros.