Argentina se consagró nuevamente campeón del Sudamericano M18

Argentina 1 finalizó invicto en el Torneo Sudamericano M18 disputado en el Hipódromo de Rosario. Cinco países de la región le dieron rodaje a sus juveniles.

Argentina 1 ganó sus tres encuentros en el Sudamericano M18, torneo en el que los seis equipos participantes tuvieron la primera experiencia de jugar para sus países a temprana edad, dando un importante paso en sus sueños de llegar al Alto Rendimiento.

Tres equipos ganaron dos de sus tres partidos: Argentina 2, Uruguay y Brasil, mientras que Paraguay y Chile regresan a sus países sin victorias. En dicho certamen hubo cuatro jugadores de la Unión Santafesina de Rugby convocados y que fueron protagonistas como son Gonzálo Fruttero y Joaquín Dechiara de Santa Fe Rugby, Federico Narváez del Círculo Rafaelino de Rugby y Tobías Moreira del CRAI.

Argentina fue campeón en Rosario

Finalizó una nueva edición del certamen que le permite a jugadores juveniles de toda la región sudamericana a representar a sus seleccionados en la continuación de su desarrollo. El campeonato internacional se disputó el martes 24 y hoy viernes 27 de marzo en el Hipódromo de Rosario.

En esta ocasión, uno de los seleccionados nacionales que presentó Argentina se consagró campeón tras tres victorias en tres partidos disputados en las dos jornadas de competencia. Argentina se coronó por séptima vez consecutiva tras haberlo conseguido en Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

En la segunda jornada de competencia Argentina 1 volvió a finalizar invicta, esta vez tras vencer a Paraguay por 54-14 y a Chile por 66-3. Por su parte, Argentina 2 también venció en sus dos presentaciones: primero a Uruguay por 19-13 y luego a Brasil por 38-7.

Martes 24 de marzo