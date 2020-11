Gustavo Pueyo: "No están autorizados los amistosos"

Gustavo Pueyo es el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol quien aseguró que todavía no están permitidos los cotejos amistosos.

Por estos días han vuelto a entrenar varias instituciones afiliadas a la Liga Santafesina de Fútbol. En ese contexto, los clubes tienen autorizado practicar, pero no competencias, traducido en que no puede haber torneos amistosos o algo que se le parezca. Igualmente, las autoridades liguistas mantienen reuniones con las autoridades del área de deportes provincial, pero no tienen el visto bueno de la cartera de salud para jugar amistosos. Sobre este tema, habló el presidente de la Liga Santafesina Gustavo Pueyo.