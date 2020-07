Hockey: cuando todo se transforma en oportunidad de incluir

Tienen su radio de acción en el barrio Vila Hipódromo, en el norte de nuestra capital, pero vienen creciendo a pasos importantes. Comenzaron hace nueves años jugando en la Asociación de Hockey Social, y ahora pasaron a hacerlo en la ASH, más precisamente en el torneo promocional, que no se puso en marcha por la cuestión del coronavirus. La Asociación de Hockey Solidario que tiene como impulsor a Ramón Quinteros y un grupo de entusiastas colaboradoras.

Por estas horas, con el apoyo de la Asociación Santafesina de Hockey, la Asociación Civil Hockey Solidario lanzó una campaña solidaria denominada Ayudá con el Corazón. La misma se desarrollará hasta el viernes 24 de julio. Se trata de una colecta de ropa, que va desde zapatillas, abrigos, indumentaria deportiva, y alimentos. Las donaciones se pueden dejar en Raúl Tacca 740 o Derqui 4232 de 13 a 20 horas.

"Como todos los clubes, por el tema de la pandemia estamos atravesando un año complicado. Nosotros como institución barrial, hacemos hockey gratis, lo que es inclusión social de los chicos en el deporte. Esta situación a los que más afectas es a los chicos" le dijo Ramón Quintero a UNO Santa Fe.

El presidente y referente ineludible de la Asociación Club de Hockey Solidario expresó que "hace nueve años que venimos trabajando con el hockey. Surgimos en el 2011, con el sueño de mi hija en el relleno de una cava, y venimos creciendo para el mejoramiento del hockey en nuestra institución".

El dirigente deportivo comentó que "el año pasado terminamos con casi cien jugadoras, este año lamentablemente no pudimos arrancar, si se pudo afrontar la pretemporada pero no competir por el tema de la pandemia. Nos hicimos muy fuerte en lo que la rotonda del hipódromo, las chicas de primera y sub 16 entrenan en un playón deportivo de 12 por 24, sin baño y sin agua".

"Las chicas del barrio vienen a este lugar y practican hockey y así crecimos nosotros. Crecieron mucho las nenas en cuanto a competencia pero también en cuanto a cantidad. Al ser vistas por mucha gente, crece la institución, por lo que creo que vamos por el buen camino" expresó el factótum de Hockey Solidario.

1572020 f002 ramon quinteros hockey solidario.JPG Con casi 100 jugadoras cuenta la escuela de hockey ubicada en Villa Hipódromo. UNO Santa Fe

Puertas que se abren para crecer

"Patricio cuando asume como presidente de la ASH, hace ya unos cinco años, fue a visitarme, con la idea de incluirnos en la asociación y trabajar en conjunto. Siempre trabajando y creciendo como todos los clubes normales. Nosotros somos una institución diferente porque no tenemos estructura, pero él nos integró igual. Siempre fue una persona que nos abrió las puertas, nos ayudó mucho en las campañas, y ahora en la que estamos haciendo es con el apoyo por completo de la ASH", explicó Ramón.

El gran impulsor del Hockey Solidario comentó que "en cuanto a infraestructura solamente contamos con ese playón deportivo, pero tenemos buenas perspectivas para esta temporada. Ahora quedó demorado por el tema de la pandemia, pero tenemos en vista la construcción en ese playón de hacer baños y vestuarios. Ese proyecto fue iniciativa del actual intendente Jatón, donde se aprobó en el concejo, y queda pendiente la licitación. El objetivo final es que las chicas y los chicos tengan un lugar de contención para toda la familia".

1572020 f003 ramon quinteros hockey solidario.JPG La entidad lanzó una campaña denominada Ayudá con el Corazón. UNO Santa Fe

En cuanto a la parte deportiva señaló que "las chicas salen de su casa y a dos cuadras tienen el playón donde se hacen los entrenamientos. Hace años que venimos jugando amistosos con los clubes grandes de la ASH, jugamos en el torneo de Desarrollo, también lo hicimos en otra liga donde salimos campeones, y en la actualidad el crecimiento ha sido muy bueno. Este año dimos el salto e íbamos a jugar en el torneo Promocional de la ASH. Para poder competir en ese torneo tiene que ver claramente el crecimiento de las chicas. Es muy importante el sacrificio que hacen ellas, y cambian la realidad de su barrio".

Agregó que "es claro que ya dejamos de jugar encuentros, las chicas ya tienen otro nivel, adquirieron mayor compromiso, y sin dudas que esto significa pegar el salto. Como todo, cuando pegás el salto pensas que te podes caer, lo cual no es fácil para una institución como nosotros donde no tenemos nada. Lo bueno es que la ASH nos respalda mucho y en eso estamos muy agradecidos".

"En realidad la campaña la habíamos pensado antes de la pandemia, la idea era organizar un encuentro solidario con la participación de los clubes grandes, en damas y caballeros. Nos agarró la pandemia y como las chicas tienen muchas necesidades, hay muchas nenas que la están pasando mal, entonces pensamos en juntar ropa, alimentos, unos bolsones y si juntamos palos y bochas se los vamos a entregar a ellas. No todas pueden venir a entrenar, entonces lo van a poder hacer en sus casas, por lo que esta campaña que lanzamos es de gran ayuda" finalizó señalando Ramón Quintero sobre esta campaña solidaria denominada Ayudá con el Corazón