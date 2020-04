Hourcade: "Podrían sumarse España y Portugal a la Superliga"

Es una de las personalidades más importante del rugby argentino. Se trata del tucumano Daniel Hourcade quien actualmente cumple la función de coordinador de Alto Rendimiento en Sudamérica Rugby.Allí trabaja con un santafesino, Guillermo Signorelli, ex jugador y entrenador de Universitario de Santa Fe, quien también tiene un papel clave en el ente rector del rugby sudamericano.

En cuanto al Huevo Hourcade, brindó en las últimas horas un reportaje en el cual se refirió a varios aspectos del deporte de la pelota ovalada. "La Superliga Americana está abierta a la participación de España y Portugal. Se están manteniendo conversaciones con las federaciones portuguesa y española de rugby".

"En Sudamérica hay diferentes realidades, y hay que trabajar mucho. Pero con este tema de las franquicias se acorta mucho el camino. Encuentro una movitación muy grande, muchas ganas, y después los crecimientos son dispares. Todos están entendiendo como es la forma de llevar adelante esto. El efecto cascada que nosotros pretendemos es la clave y apuntalar la fábrica. Hay mucho trabajo por hacer y se arrancó de manera positiva" destacó el ex head coach del seleccionado argentino Los Pumas.

1042020 f002 huevo hourcade sudamerica rugby.jpg Junio de 2018, en Santa Fe, cuando renunció como head coach de Los Pumas. UNO Santa Fe

Una nueva etapa en su carrera

Formando en Universitario de Tucumán, Hourcade contó que "al principio cuando dejé Los Pumas necesitaba tomar aire. Fue muy duro salir del seleccionado, fue algo muy triste y muy duro. Pero estaba y estoy más que convencido que es lo que tenía que hacer. En ese momento cuando renuncié, si bien tuve ofertas, no quería entrenar, es que es muy dificil encontrar una motivación, y pasar a otro equipo que no fuese Los Pumas".

Agregó que "quería tomar aire, despejarme un poco, pero también necesitaba trabajar. Empecé con Sudamérica Rugby, al principio con algo de incredulidad, y a veces me saco las ganas cuando se arma algún Sudamérica XV que compite. Eso me saca las ganas de entrenar que es algo que me guste".

"Siempre pensé que iba a volver a ser entrenador, y ahora me encuentro en un embrollo terrible, porque asumí responsabilidades, y las funciones que tengo, no permiten entrenar. Me doy cuenta que hay ciclos, y hay que saber dar el paso en el momento justo. Hay nuevas generaciones de entrenadores, que vienen muy bien, y nosotros estamos para apoyarlos y transmitirles mi experiencia" comentó quien hoy ocupa un puesto de relevancia en Sudamérica Rugby.

1042020 f003 huevo hourcade sudamerica rugby.jpg El exentrenador de Los Pumas es uno de los armadores de la Superliga Americana. UNO Santa Fe

Más expresiones de Hourcade

En la continuidad del reportaje, el ex entrenador de Pampas XV, expresó sin dudar que "verlo a Jaguares es un placer, ya que es observar la evolución que ha tenido el juego del rugby argentino. Los chicos llegaron a la final del Super Rugby, y en tan poco tiempo es algo fantástico. Estamos viendo los resultados de algo que arrancó hace tiempo. No podés negar todo el crecimiento que hay en el rugby argentino. El derrame está, y hay un rugby que evolucionado".

Destacó que "hoy hay chicos que no tienen que moverse de su región para ir a mostrarse, como si pasaba tiempo atrás, que sino jugabas en un club ó una unión importante no te tenían en cuenta. Ahora, tenés ejemplos de jugadores de uniones chicas, que son parte de los equipos, son chicos que no se tuvieron que ir a vivir a Buenos Aires para ser observado. Te puedo nombrar a Mayco Vivas, y otros tantos que vemos en la actualidad. El juego que plasma Jaguares y Pumas me llena de orgullo, porque cada año se va creciendo".

"Cuando vas a los clubes en las provincias te dicen que está bajo el nivel, pero es porque están todo el día consumiendo Súper Rugby y Top 14 de Francia. Ese abismo no significa que los clubes no hayan crecido, y que no mejorar en el juego. Hay un crecimiento por cantidad y calidad. Los clubes van a seguir siendo nuestro gran tesoro, y con el voluntariado que es el que genera todo esto", manifestó el head coach de Los Pumas.