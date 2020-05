Hourcade: "Yo hubiese convocado a Juan Imhoff"

Es palabra más que autorizada para hablar sobree la actualidad del rugby argentino. Jugador principal del crecimiento y desarrollo del rugby argentino, el tucumano Daniel Hourcade se refirió a varios aspectos de la actualidad de la ovalada.

El ex head coach de Los Pumas habló con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe y resaltó que el hubiese convocado al rosarino Juan Imhoff. "Yo lo hubiese convocado, es crack. Si en una lista de 59 jugadores no aparece es porque evidentemente no lo van a tener en cuenta. Pero es fácil opinar sentado en un sillón. Ledesma debe tener sus razones y hay que respetarlo" destacó el Huevo.

El actual encargado de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby se refirió a la derrota de Pichot en las recientes elecciones en World Rugby y expresó que "No hay dudas que a Agustín le hicieron cama. Pero es un chico muy inteligente y sabía que iba a pasar esto. Se inmoló, pero logró mover la estantería. En términos reales, si los votos valieran todos igual, cuenta con el apoyo del 70%".

"Gonzalo ya venía demostrando donde estuvo que es un gran entrenador, ha logrado cosas, una gran persona, y yo sinceramente soy un fanático de los Jaguares. Los veo jugar y disfruto mucho. Me impresiona, porque ves el equipo de Jaguares de este año, y lo comparás con el de hace dos años y no conocés a nadie. El trabajo de Gonzalo y su staff es tremendo", expresó Hourcade sobre el elenco conducido por Gonzalo Quesada.

El tucumano Daniel Hourcade actualmente está en Sudamérica Rugby.

Agregó que "Jugar Súper Rugby, es algo espectacular, y muy duro, ya que son muchas fechas de primer nivel, con viajes eternos, estos chicos viajan 150.000 kilómetros por año. No te da tiempo de recuperarte de nada. Fue un cambio muy brusco, que era lo que queríamos, acceder al primer nivel de competencia, no las dieron y no nos íbamos a quejar".

El entrenador formado en Universitario de Tucumán sostuvo que para lograr el cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra 2015 "Tuvimos que convencer a los históricos que jugaban en los grandes de Europa. Allá jugaban un rugby dinámico y cuando venían a Los Pumas no". Igualmente, aclaró que "Fui parte de un proceso, que incluso ya había arrancado con Santiago Phelan”. “Tenían miedo al papelón y tuvimos que decirles que ante los medios íbamos a poner el pecho nosotros. Si salía mal, la culpa no iba a ser de los jugadores, sino de un loco que los mandó a tirarse al precipicio”, resaltó el Huevo Hourcade.

En cuanto a la renuncia a Los Pumas, situación que se produjo en Santa Fe, tras la derrota ante Gales en Colón, el exhead coach manifestó que "Renuncié a Los Pumas porque sentí que el mensaje ya no le llegaba a los jugadores.No hubo un sólo problema en el vestuario. No me hicieron la cama en absoluto. Cuando me fui, lloraron más ellos que yo. Éramos una familia".