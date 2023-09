Italia cosechó el segundo triunfo en el Mundial de Francia

Uruguay mostró su mejor rugby en el primer tiempo, que ganó 17 a 7, poniendo al combinando Azzuro bajo extrema presión y aprovechando la ventaja numérica de dos tarjetas amarillas para recuperarse de un temprano 7 a 0. Se fue al descanso ganando 17-7 con dos tries (el primero gracias a un try penal, y el segundo del wing Nicolás Freitas), ambos convertidos por Felipe Etcheverry que cerró el tiempo con un drop desde larga distancia.

El segundo tiempo mostró la mejor versión de Italia que, también aprovechando una amarilla al capitán uruguayo Andrés Vilaseca, empezó su recuperación.

Tras el try de Lorenzo Pani en el minuto7 del primer tiempo, llegaron los tries en el complemento del capitán Michele Lamaro, el wing Monty Ioane, el octavo Lorenzo Cannone y el centro Juan Ignacio Brex. Tommaso Allan aportó las cinco conversiones y Paolo Garbisi un penal para el merecido triunfo con punto bonus.

Los Teros jugarán su tercer encuentro en esta Copa Mundial de Rugby ante Namibia el próximo miércoles 27 de septiembre, en el OL Stadium, de Lyon. Dos días más tarde, en la misma ciudad y estadio, Italia enfrentará a Nueva Zelanda. Las posiciones en el Grupo A quedaron de la siguiente manera: Italia 10, Francia 8, Nueva Zelanda 5, Uruguay y Namibia 0.

El entrenador de Uruguay manifestó en la conferencia de prensa post partido que " en el segundo tiempo sí, hubo errores que están del lado de la conducción. Pero es todo un equipo, no hay que recargarle nada a nadie. Creo que Tite Etcheverry los primeros 40 minutos hizo jugar al equipo como nos tiene acostumbrados. Es el que nos hace la diferencia a la hora de jugar".

El argentino Esteban Meneses, coach de Los Teros, indicó que "claramente en el segundo tiempo Italia nos superó, hay que reconocerlo. Fallamos en ciertos sectores de la cancha en los que no podíamos fallar y con rivales como Italia, que no te perdona. No pudimos hacer pie en el segundo tiempo".

Síntesis:

Italia 38- Uruguay 17

Italia: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera y Marco Riccioni; Niccolo Cannone y Federico Ruzza; Sebastián Negri, Michel Lamaro (capitán) y Lorenzo Cannone; Alessandro Garbisi y Tommaso Allan; Montanna Ioane, Paolo Garbisi, Juan Ignacio Brex, Lorenzo Pani y Ange Capuozzo. Entrenador: Kieran Crowley. Luego ingresaron: Luca Bigi, Federico Zani, Pietro Ceccarelli, Dino Lamb, Manuel Zuliani, Giovanni Pettinelli, Alessandro Fusco, Paolo Odogwu.

Uruguay: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler e Ignacio Péculo; Felipe Aliaga y Manuel Leindekar; Manuel Ardao, Santiago Civetta y Manuel Diana; Santiago Arata y Felipe Etcheverry; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca (capitán), Tomás Inciarte, Gastón Mieres y Baltazar Amaya. Entrenador: Esteban Meneses. Luego ingresaron: Guillermo Pujadas, Facundo Gattas, Diego Arbelo, Ignacio Dotti, Carlos Deus, Agustín Ormaechea, Felipe Berchesi, Bautista Basso.

Primer tiempo: 6' try de Pani convertido por Allan (Ita), 26' try penal (Uru), 37' try de Freitas convertido por Etcheverry (Uru), 40' drop de Etcheverry (Uru).

Parcial: Italia 7- Uruguay 17

Segundo tiempo: 46' try de Lamaro convertido por Allan (Ita), 51' try de Ioane convertido por Allan (Ita), 56' try de Cannone convertido por Allan (Ita), 61' try de Brex convertido por Allan (Ita), 70' penal de Garbisi (Ita).

Tarjetas amarillas: 26' Cannone (Ita), 27' Fischetti (Ita), 43' Vilaseca (Uru).

Referee: Angus Gardner (Australia)

Cancha: Stade de Nice.

: Agenda 3° fecha Mundial de Francia

* Miércoles 20 de Septiembre

* Jueves 21 de Septiembre

16, Francia vs. Namibia

* Viernes 22 de Septiembre

12.45, Argentina vs. Samoa

* Sábado 23 de Septiembre

9, Georgia vs. Portugal

12.45, Inglaterra vs. Chile

16, Sudáfrica vs. Irlanda

* Domingo 24 de Septiembre

12.45, Escocia vs. Tonga

16, Gales vs. Australia