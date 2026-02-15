Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

En la provincia de San Juan, Villa Dora cayó en el tie break frente a Obras de San Juan, y Libertad (SJN) ante Unión Vecinal de Trinidad en sets corridos.

Villa Dora cayó en el tie break frente a Obras de San Juan en Pocito.

En el marco de la séptima fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA se registraron las caídas en tierras sanjuaninas de Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte. Hubo victorias de Obras, Unión Vecinal de Trinidad, La Calera de Córdoba, Lafinur, Sonder y Normal 3 de Rosario. En la Zona A, ahora la punta es compartida por Villa Dora y La Calera, y en la B, Sonder y Normal 3 siguen al frente a paso firme.

El estadio Marcelo García de Pocito fue el escenario donde Obras San Juan Vóley se impuso a Villa Dora por 3 a 2 en un cotejo válido por la séptima fecha de la Liga Nacional de Vóley 2026, segunda división a nivel nacional. El equipo con más historia del vóley sanjuanino superó a los de barrio Sargento Cabral con parciales de 20-25, 25-23, 25-18, 21-25 y 16-14.

El conjunto conducido por Diego Merli presentó la siguiente alineación: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen.

En el predio ubicado en Abraham Tapia de Villa Krause, Libertad de San Jerónimo Norte también fue vencido en su faena por tierras sanjuaninas al caer por 3 a 0 frente a Unión Vecinal de Trinidad. La victoria de los dueños de casa sobre los dirigidos por Estanislao Vachino fue con parciales de 25-15, 25-20 y 25-21.

Libertad de San Jerónimo formó con Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Mateo Imwinkelried y Jerónimo Falchini.

image Libertad de San Jerónimo Norte sufrió una derrota ante Unión Vecinal de Trinidad en sets corridos.

En el estadio Luis Butta, La Calera de Córdoba venció a Echague de Paraná por 3 a 0, mientras que en el parque escolar Enrique Berduc, Lafinur de la provincia de San Luis superó al Paraná Rowing Club por 3 a 2. Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Calera y Villa Dora 23; Obras de San Juan 21, Paraná Rowing y UVT de San Juan 18, Libertad SJN 13, Lafinur 11, Echague de Paraná 5.

En la presente jornada de domingo, a partir de las 19, Villa Dora visitará a Unión Vecinal de Trinidad, y Libertad de San Jerónimo Norte lo hará ante Obras de San Juan en Pocito. Además, Paraná Rowing Club será anfitrión de La Calera, y Echague de Paraná de Lafinur de San Luis.

En cuanto a la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe visitará a Infernales de la provincia de Salta a partir de las 19 en el microestadio Delmi. El cuadro conducido por Pablo Laurencena viene de caer frente a Ateneo Catamarca en Sajuil por 3 a 2 e irá a la tierra de Güemes por la recuperación. También se medirán Ateneo Mariano Moreno con Citta de Villa Constitución, Escuela Normal 3 con Ferro Carril Oeste y Sonder de Rosario con Estudiantes de La Plata.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Sonder de Rosario 33, Escuela Normal 3 25, Citta de Villa Constitución 22; Ateneo Mariano Moreno, Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima 14, Infernales Vóley 7 y Estudiantes de La Plata 3.