Julio Furch, otro argentino que quiere jugar para México

El exgoleador de Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano agregó: "No queremos sacarle el lugar a nadie, eso es lo que se tiene que ver. Ser nacido o no aquí, después al ser naturalizado seré un mexicano más".

Furch, nacido hace 31 años en la localidad pampeana de Winifreda, es un agradecido de México y agregó: "El fútbol mexicano me dio muchísimo a mí y hacer que el seleccionado se vea mucho mejor me dejaría tranquilo. Tengo ganas de vestir esa camiseta; pelearé por ese lugar y, si no, que otro delantero lo haga de la mejor manera y que pueda darle alegría a México".

De esta manera, Furch se sumó al argentino Rogelio Funes Mori, exRiver, quien se desempeña en Monterrey y esta realizando los trámites para nacionalizarse con el visto bueno del "Tata" Martino.