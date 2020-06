La Liga Santafesina de Fútbol continúa visitando sus clubes

La Liga Santafesina de Fútbol acompaña a los clubes en un momento histórico y difícil, por la pandemia del coronavirus, que dejó sin ningún tipo de actividad deportiva hace un par de meses. Es por ello, que los dirigentes de la entidad liguista se acercan a escuchar las realidades y tomar nota de los problemas que tienen que afrontar.

Esta semana fue el turno de Banco Provincial, más precisamente su predio de Aristóbulo del Valle al 10.000, donde habitualmente se desarrollan las actividades vinculadas al fútbol ya que cuenta con las canchas pertinentes, pero también se practica hockey con la carpeta de sintético inaugurada el año pasado.

La visita al predio de Banco Provincial, ya que la sede central se encuentra en el barrio de Guadalupe, estuvo encabezado por el presidente Gustavo Pueyo y Gastón Olivera, secretario de torneos del ente rector del fútbol amateur local, y fueron recibidos por Omar Fanjul y Marcelo Weibel.

El director técnico de la primera división, Omar Fanjul, señaló que "la situación como la de todos los clubes de la Liga Santafesina, que al no tener ningún tipo de ingreso, y no poder ir las instalaciones se van deteriorando. Tenemos los yuyos altos, pintura, todo eso lo vamos haciendo a medida que podemos durante el año, pero en estos momentos no vamos porque debemos cumplir la cuarentena y se está poniendo bastante feo".

"Teníamos todo armado para poder empezar y con esto de la pandemia tuvimos que dejar todo. Lamentablemente esto es así, seguimos practicando bajo un sistema on line. Tenemos chicos que practican con idas y vueltas, pero mantenemos el contacto con los cerca de treinta y algo de jugadores. Se continúa entrenando de modo virtual hasta que se produzca e regreso de la actividad", explicó el entrenador de Banco Provincial.

Fanjul mencionó que "nosotros con Rulo, Victor y los demás chicos de las otras divisiones nos vamos acomodando y conversando con los jugadores, y también tomamos contacto con los padres y les vamos acercando entrenamientos por internet. Los profes les bridan clases de educación física, que son la mayoría del club, y están a cargo en ese rubro de los chicos, tanto del plantel superior como de las inferiores".

En relación si se había dado una situación igual en la historia liguista, el DT resaltó que "jugué desde los doce años en la Liga Santafesina, y jamás tuvimos una situación así. Es una cosa insólita, que dentro de todo agarró la provincia bien parada. Santa Fe estaba más o menos, entonces se pudo parar todo esto, y gracias a Dios hasta ahora no tuvimos ningún contagio. Estamos esperando que vayan dando la posibilidad de ir entrenando y la gente que pueda trabajar, porque esa es otra situación complicada para todos".

Finalmente, el entrenador del equipo que participa en el segundo estamento liguista remarcó que "todos tenemos el deseo de volver a jugar lo antes posible. Encima el club Banco no tiene una sola actividad. Lo que nos puede llegar a tocar con subsidios hay muchos deportes para bancar. Está el gimnasio, el básquet, el hockey, todo un aparato que si llega un subsidio lo va a absorber la sede principal. Allí se está sin gente, porque tampoco pueden trabajar y esperemos que se recupere todo en un momento difícil".