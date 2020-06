La Liga Santafesina de Fútbol cumple 89 años de vida

A más de uno de los que todos los fines de semana estaba en alguna cancha, se emociona al sólo hecho de recordar las vivencias que hay con la Liga Santafesina de Fútbol. Este 24 de junio, servirá para rememorar viejos tiempos, pero con el objetivo firme de volverlos a vivir. La Liga Santafesina cumple 89 años de vida. Nacida en 1931, fue pionera del fútbol argentino. Tendríamos que extendernos muchísimo para poder rememorar la rica historia que tiene la entidad madre del fútbol en Santa Fe. Año tras año la institución ha buscado crecer para, no solamente brindar mejores competencias, sino también para dar contención social en las distintas localidades y barrios de la capital provincial, con un deporte tan noble como este.

Con más de 50 clubes que la conforman, casi 15.000 chicos son parte de la Liga Santafesina, que juegan en divisiones inferiores y crecen deportivamente para llegar a lo más alto. Además, las disciplinas avanzan a pasos agigantados, como el futsal, con competencias cada vez más parejas. El fútbol femenino, da muestras claras de crecimiento sostenido, con la creación de la división reserva, resultados notables en competencias nacionales y fortalecimiento como liga de vanguardia en la provincia.

El fútbol de primera división y reserva masculino, exige un nivel de profesionalismo aún mayor, que queda demostrado torneo tras torneo. Por último, el arbitraje liguista cada vez es más avanzado, que no solamente es demostrado en nuestro ámbito, sino que también queda plasmado en designaciones nacionales y árbitros contratados.

image.png La Liga realizó múltiples visitas a distintos clubes se realizaron en los últimos tiempos.

Lamentablemente, el coronavirus golpeó a todos y la Liga Santafesina de Fútbol no está ajeno a ese impacto. Gustavo Pueyo, presidente de la institución indicó que “es único. Es el primer aniversario de la Liga que no hay actividad”. Además, expresó que “es un momento para visitar a los clubes y gestionar ante las autoridades” ayudas para ellos. Cabe mencionar además que, desde hace un par de semanas, “La Casona” está atendiendo con turnos casos puntuales que requieran los clubes, bajo los protocolos establecidos por los organismos sanitarios.

image.png El último sábado con actividad en Primera en la Liga Santafesian de Fútbol, trajo la consagración de Ateneo.

Es todo un desafío para la Liga y los clubes poder arrancar con la competencia, cuando llegue el momento; Pueyo ante esto dejó en claro que “no sabemos cómo estarán económicamente los clubes cuando vuelva la competencia”, teniendo en cuenta que todavía no hay fecha definida para el retorno. Además, la Liga Santafesina de Fútbol respeta las reglamentaciones que emite la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal, por lo que hasta el momento no se puede entrenar, ya que se encuentra prohibido. “Estamos haciendo las gestiones correspondientes para ver la manera de separar a las ligas provinciales, pero no es fácil”.

Este 24 de junio, será recordado por todos. Es único y ojalá que irrepetible. Nos encuentra alejado de nuestras canchas, sin la posibilidad de gritar goles, alentar desde la tribuna, ser parte de cada partido. Anhelamos que prontamente podamos reencontrarnos, pero para eso debemos cuidarnos, respetar las normas e indicaciones de las autoridades sanitarias, por la salud personal y también colectiva.