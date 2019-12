La Liga Santafesina reconoció a todos los campeones

En el complejo Piedras Blancas ubicado en la costanera santafesina, se realizó la tradicional entrega de premios del fútbol local.La ceremonia fue encabezada por el flamante presidente del ente rector del fútbol amateur, Gustavo Pueyo, junto a su antecesor Axel Menor, y otros dirigentes de otras secretarías.

La entrega de trofeos, distinciones y reconocimientos contó con la conducción de los periodistas Carlos Robledo y Mauro González, y contó con una masiva presencia de los jugadores, técnicos, dirigentes y familiares de los clubes y las instituciones reonocidas.

Gimnasia y Esgrima de Ciudadela y Ateneo Inmaculada, campeones del Apertura y Clausura de primera división subieron al escenario. La Liga Santafesina brindó copas a los campeones y subcampeones en cada una de las categoías. Además la oportunidad sirvió para premiar a las disciplinas como el futsal de primera e infantil tuvo su momento que fue acompañado por dirigentes de los clubes, periodistas, y público en general.

Liga2.jpg UNO Santa Fe

En cuanto al torneo Apertura fueron distinguidos Gimnasia y Esgrima y Colón de San Justo (primera A); San Cristóbal y Nacional (primera B); Unión y El Quillá (reserva A), Banco Provincial y Ciclón Norte (reserva B); Unión y Defensores del Oeste (femenino A); Club Alvear y El Quillá (femenino B).

En la senior reconocieron a San Lorenzo y Universidad (senior oro), La Perla del Oeste y Loyola (senior plata), y Pucará y Alianza Costera de Cayastá (senior bronce). En futsal, Unión y Villa Dora. Además, Gambetitas y Regatas Verde (Sub 14 A), Colón y Gimnasia y Esgrima (Sub 14 B); Gambetitas y Regatas Verde (Sub 12 A), Colón y Gimnasia y Esgrima (Sub 12 B), Regatas Verde y Gimnasia y Esgrima (Sub 16).

Más detalles

En relación al torneo Clausura de Liga Santafesina fueron reconocidos, el campeón Ateno Inmaculada y el subcampeón Sanjustino en Primera A; Nuevo Horizonte y San Cristóbal en Primera B; mientras que los ascendidos fueron San Cristóbal y Nacional.

En reserva A, Colón de San Justo y Colón de Santa Fe; Ciclón Norte y San Cristóbal en reserva B; El Quillá y Unión de Santa Fe en el Femenino A, en tanto, Independiente y Santa Fe FC en el Femenino B. En la senior de Oro, se reconoció a San Lorenzo y Atenas; senior Plata, Nuevo Horizonte e Independiente; y en senior Bronce, Universidad y Sportivo Guadalupe.

Liga3.jpg UNO Santa Fe

En futsal fue reconocidos Sanjustino y Colón; Colón Negro y Regatas Verde (Sub 14 A), Unión Rojo y Colón Rojo (Sub 14 B); Gambetitas y Colón Negro (Sub 12 A); Colón Rojo y Unión Rojo (Sub 12 B); Universidad y Los Ciclones (Sub 16).

En inferiores fueron distinguidos: El Quillá y Colón (5° oro), Argentino de San Carlos y Guadalupe (5° plata) y Deportivo Nobleza y Los Piratitas (5° bronce); Colón y Unión (6° oro), San Cristóbal y Loyola (6° plata); Don Salvador y Nuevo Horizonte (6° bronce); Unión y Sanjustino (7° oro), Las Flores II y El Pozo (7° plata) y Defensores de Alto Verde y Nobleza (7° bronce); Colón y Unión (8° oro), Nacional y El Cadi (8° plata) y Los Canarios y Ciclón Norte (8° bronce).

Liga4.jpg UNO Santa Fe

Más información

Los goleadores en el apertura fueron Joaquín Duré de Independiente con 13 goles en primera A; Emanuel Ojeda de Loyola y Cristian Ortiz de Nobleza con 13 conquistas. En reserva A, con 20 goles el máximo artillero fue Alex Fernández de La Perla del Oeste, mientras que en reserva B, Mateo Monzón de Ciclón Norte con 22.

En el Femenino, Jimena Garetto de Defensores del Oeste con 12 goles en el A, y Roxana Céparo de Peñarol con 16 en el B. En el futsal, Luis Mugni de Colón fue el goleador con 26 goles.

Por su parte, en el clausura de primera A fueron Jonatan Barco de Argentino de San Carlos (15), mientras que Jorge Monteodorisio de Belgrano Coronda, Iván Ávila de Juventud Unida y Ramón Barraza de San Cristóbal (6), en primera B. En el Femenino A, Lisbeth López de Las Flores II fue la goleadora con 8 tantos, mientras que en la B, Rosana Céparo de Peñarol con 16. En futsal Joan Blesio de Colón de San Justo marcó 32 goles.