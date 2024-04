La Liga Santafesina de vóleibol no detiene su marcha

En el departamento San Jerónimo, Jorge Newbery de Gálvez cayó en condición de local frente a Villa Dora por 3 a 0, y en el predio ubicado en avenida Luján, Libertad de San Jerónimo Norte, derrotó a Alianza de Santo Tomé por 3 a 0. El certamen tiene como punteros a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe A con 15, Libertad de San Jerónimo Norte 14, y Villa Dora de Santa Fe 13.

La sexta fecha se pondrá en marcha el miércoles 1° de mayo, a las 21, cuando Villa Dora reciba a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe A en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral. El jueves 2, a las 21.30, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Paracao de Entre Ríos, y en el doctor Enzo Scocco, Alma Juniors será anfitrión de Unión de Santa Fe.

Regatas de Santa Fe.jpg Regatas de Santa Fe derrotó a Alma Juniors en varones, y ahora se medirá con Villa Dora en el Tribu Mocoretá.

Por su parte, el próximo viernes 3 de mayo, a las 21.30, en el gimnasio Roque Otrino, Colón de Santa Fe jugará con Alianza de Santo Tomé, y Gimnasia y Esgrima B lo hará con Regatas de Santa Fe en su reducto de 4 de Enero y Juan de Garay. A las 22, en el departamento Las Colonias, lo harán Atlético Franck con Jorge Newbery de Gálvez.

La actividad en la Liga Femenina

Por la cuarta fecha, en el partido que quedaba pendiente de la jornada precedente, en el Luciano De Cecco, Banco Provincial derrotó a Gimnasia y Esgrima A por 3 a 1. Por la quinta fecha, en el Tribu Mocoretá, Regatas de Santa Fe perdió ante a Gimnasia y Esgrima B por 3 a 1, y en la ciudad de Paraná, Echagüe fue derrotado por el muy buen equipo de Gimnasia y Esgrima A por 3 a 2.

En el barrio residencial de Guadalupe, Banco Provincial de Santa Fe le ganó a Unión de Santa Fe por 3 a 0, y Unión de Esperanza venció a Colón de Santa Fe por 3 a 0. El jueves se completará el quinto capítulo con el cruce entre Argentino de San Carlos con Libertad de San Jerónimo Norte, y en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora recibirá a Regatas de Santa Fe. Las principales ubicaciones están así: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 15; Echague de Paraná, Banco Provincial y Unión de Santa Fe 9, Villa Dora 8.

Este miércoles 1° de mayo se pondrá en marcha la sexta fecha con el cruce entre Gimnasia y Esgrima A con Unión de Esperanza en el Luciano De Cecco. El viernes 3, a las 21.30, habrá tres encuentros; Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Banco Provincial de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima B recibirá a Argentino de San Carlos, y Unión de Santa Fe lo hará con Echagüe de Paraná, quedando libre Colón de Santa Fe.

Más actividad en el vóley santafesino

Este miércoles 1° de mayo, en el marco de la cuarta fecha del Femenino Nivel A, Banco Provincial jugará con Echague de Paraná, a las 9, en Sub 18, y a las 10.30, en Sub 14. Por la segunda fecha, en el Nivel B, en Sub 18, a las 10, se cruzarán Gimnasia y Esgrima B con Villa Dora B. El jueves 2, en el Nivel A, se cruzarán Central San Carlos con Gimnasia y Esgrima A, en Sub 14 (20), Sub 18 (20), y en Sub 16 (21.30), mientras que en Sub 16, Banco Provincial recibirá a Echague de Paraná a las 19.

En materia de agenda oficial, el sábado 11 y domingo 12 de mayo, se disputará el Interasociaciones Sub 14, en las instalaciones Sportivo Club de Las Parejas, mientras que el domingo 12, se pondrá en marcha, en ambas ramas, la Copa Santa Fe que en los próximos días será presentada oficialmente en la ciudad de Rosario. El domingo 19 de mayo, será la primera súper fecha Sub 12 y Sub 14 masculina, y el sábado 25 y domingo 26, se jugará en Central San Carlos el Abierto Sub 14.