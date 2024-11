La revelación de Scaloni en la Selección Argentina: "Estuve cerca de irme"

El periodista, hincha xeneize, insistió en que Scaloni no puede dirigir a River. “No tienen nada que ver con vos”, argumentó Fantino.

“Se pierde el fanatismo cuando estás en una posición como la mía, es irrelevante”, sostuvo el entrenador, manteniendo su posición de neutralidad. “Si me toca en algún momento, voy a dirigir en Argentina”, añadió.

Lionel Scaloni habló sobre sus dudas en la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló que estuvo muy cerca de dejar su puesto como director técnico ya que "estaba sin energías" pero que el grupo lo acompañó a tomar la decisión de seguir al mando del equipo nacional.

"Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó Scaloni en una entrevista para Neura.

El DT nacido en Pujato también recordó que sufrió mucho los meses posteriores a ser campeón del mundo: "A los seis meses de haber ganado el Mundial sentí angustia y miedos que antes no tenía, porque no estaba cómodo, ni al cien por ciento, porque lo logrado genera cierta ansiedad".

Y agregó: "Si te parás a pensar, la cabeza te juega una mala pasada. No me levanto todas las mañanas pensando que somos campeones del mundo".

El entrenador sorprendió a todos cuando en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado anunció que tenía pensado dejar su cargo como director técnico, a poco menos de un año de haber levantado el título en Qatar 2022: "Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó en ese entonces.