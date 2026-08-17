Asspera se presentará el viernes 21 de agosto a las 21, en Tribus Club de Arte con su tour "Back to la Bizarra Actitud". La banda repasará su historia a 20 años del disco "Bizarra actitud de seguir con vida", con un show que combina potencia, humor y conexión con el público.
Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"
Asspera se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 21 de agosto a las 2. Como bandas invitadas estarán Kandarian, Drakkar y Noise. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
La propuesta forma parte de una gira especial con la que Asspera recupera el espíritu de sus inicios, a dos décadas del emblemático disco que marcó su identidad dentro del llamado "metal bizarro" dándole el tono a una banda que hizo del humor, la crítica y la irreverencia una marca reconocible.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
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