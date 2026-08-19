El proyecto liderado por Pacho Geller lanzó su nuevo trabajo discográfico, en el que profundiza la exploración iniciada con Picado Fino y combina post-punk, electrónica y sonidos vinculados con el litoral argentino.

Pacho y las Máquinas presenta “Picado Fino Volumen 2 (más limón)”, una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), un nuevo trabajo discográfico que profundiza la búsqueda artística iniciada con Picado Fino y consolida una identidad sonora en la que conviven el post-punk, la electrónica y los paisajes del litoral argentino .

El nuevo álbum fue producido y grabado por Pacho Geller , quien vuelve a construir un universo musical propio a partir de canciones compuestas originalmente por Pacho y Los Limones . En esta nueva etapa, esas composiciones son atravesadas por una propuesta de producción que incorpora diferentes recursos y texturas sonoras.

Pacho y las Máquinas presenta “Picado Fino Volumen 2 (más limón)”, una nueva mirada al post-punk del litoral gentileza

Una identidad sonora propia

Sintetizadores, guitarras eléctricas, baterías electrónicas y vocoders forman parte de la paleta utilizada en Picado Fino Volumen 2 (más limón), un trabajo que busca ampliar los límites de la canción y explorar nuevas posibilidades dentro de la producción musical.

El propio artista define su propuesta como “post-punk del litoral”, una descripción que sintetiza el cruce entre las influencias del género y una identidad ligada al territorio y a la cultura musical de la región.

A través de sus canciones, Pacho y las Máquinas propone un recorrido en el que las melodías y las estructuras propias de la canción dialogan con la experimentación electrónica y el diseño sonoro.

Un nuevo capítulo para Pacho y las Máquinas

Picado Fino Volumen 2 (más limón) representa una continuidad respecto del primer volumen, pero también una profundización de la búsqueda estética del proyecto. El disco reafirma una propuesta que se mueve entre distintos lenguajes y que encuentra en la combinación de instrumentos, tecnología y producción una manera de construir una identidad propia.

El nuevo material ya está disponible en las principales plataformas digitales y marca un nuevo capítulo en el recorrido de Pacho y las Máquinas, un proyecto que continúa explorando los límites entre la canción, el diseño sonoro y la cultura del litoral argentino.