Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto se presentará en HUB el sábado 22 de agosto a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Maxi Prietto se presentará en HUB el sábado 22 de agosto a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

En el marco de su “Descarnado Tour”, Maxi Prietto, cantante y guitarrista de Los Espíritus, se presentará en el Hall de Hub con un set de guitarra y voz, repasando canciones de todo su repertorio en un formato íntimo y directo. El show tendrá un fuerte acento en el blues y los boleros, pilares de su universo musical, sin dejar de recorrer composiciones de su etapa solista y de Prietto Viaja al Cosmos con Mariano.

Maxi Prietto consolidó su carrera solista de forma paralela a sus proyectos grupales, caracterizándose por la exploración de raíces musicales tradicionales como el blues primigenio, el bolero, el tango y el folclore latinoamericano, todo bajo una estética fuertemente lo-fi y psicodélica.

Hitos y lanzamientos clave

Prietto Viaja al Cosmos con Mariano (2007): Aunque es un dúo junto al baterista Mariano Castro, este proyecto significó su primera gran exposición individual fuera de bandas tradicionales, editando un disco homónimo clave para la escena indie argentina de los años 2010.

Álbum "Un Labio Infame" (2009): Su debut formal como solista. Grabado con estéticas de cinta y sonido analógico, es un disco crudo donde reversiona clásicos de la música popular (como boleros y tangos) y presenta temas propios con una guitarra acústica y texturas oscuras.

Sencillos y EP solistas

A lo largo de los años lanzó tracks independientes como "La Última Noche" o "La Enfermedad", alternando composiciones propias con homenajes a artistas que lo influenciaron.

El Álbum Verde (2020): Durante el confinamiento por la pandemia, editó este material grabado de forma completamente casera. Reúne canciones acústicas íntimas que capturan el espíritu de aislamiento de ese momento.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161