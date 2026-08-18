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Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Fue el corolario de una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI). Los delitos investigados son resistencia a la autoridad, lesiones graves dolosas calificadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de agosto 2026 · 10:43hs
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En las últimas horas

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En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, la PDI realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

Los procedimientos se llevaron adelante con intervención del fiscal Pedro Machado y tuvieron como resultado la aprehensión de cuatro hombres que quedaron vinculados a las distintas causas investigadas.

En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, la PDI realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, la PDI realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, la PDI realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

En las últimas horas, en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera, la PDI realizaron once allanamientos en el marco de distintas investigaciones por delitos contra las personas.

Cuatro aprehendidos

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos A. J. Ñ., de 30 años, y T. U. A., de 18, en el marco de las causas que son investigadas por la PDI. Asimismo, los pesquisas aprehendieron a J. A. Ñ., de 49 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente solicitado desde la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

En otra de las viviendas allanadas, los investigadores aprehendieron a F. D. D., de 35 años, y secuestraron una escopeta de dos caños.

Por disposición del fiscal interviniente, este último quedó vinculado a una causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Los delitos investigados

Los once allanamientos fueron realizados en el marco de investigaciones por resistencia a la autoridad, lesiones graves dolosas calificadas por el uso de arma de fuego, abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego.

Los procedimientos permitieron avanzar sobre las personas que eran señaladas como principales investigadas en las distintas causas y concretar además el secuestro de un arma de fuego.

Traslado e identificación

Una vez finalizados los procedimientos, los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) comunicaron las novedades a la Jefatura de la fuerza y trasladaron a los cuatro aprehendidos a Medicina Legal, donde fueron sometidos a la correspondiente revisión médica.

Posteriormente, los hombres quedaron privados de su libertad, fueron identificados y se les formaron las causas correspondientes por los delitos que se les atribuyen, de acuerdo con la situación particular de cada uno y el avance de las investigaciones.

La investigación continúa bajo la intervención del fiscal Pedro Machado, quien determinará las próximas medidas procesales respecto de los cuatro involucrados.

• LEER MÁS: Hubo dos aprehendidos y secuestraron drogas y armas en allanamientos en barrio Los Troncos

hombres detenidos Frontera delitos
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