La Salle Jobson apuesta a la continuidad

"Si uno se basa solamente en los resultados, nos hubiese gustado haber obtenido algunos resultados más positivos, más de los que tuvimos. Es un grupo que el año pasado estaba bajo en número de gente. Arrancamos con 25 jugadores la pretemporada, obviamente con un montón de incertidumbre de cómo iba a afrontar el año. Tuvimos la suerte de poder ir sumando gente, jugamos la Reclasificación abajo y la ganamos completa y con buenos resultados" expresó Diego Coronel a UNO Santa Fe.

image.png Coronel tendrá nuevos colaboradores para conformar su staff con vistas al Regional 2024.

El head coach del plantel colegial manifestó que "las expectativas para este año eran otra cosa, el número de jugadores continuó creciendo, ya arrancamos la pretemporada con 50 jugadores, llegamos a tener unos 70, y la verdad que en ese sentido fue ultra positiva. Perdimos tres partidos en la última jugada del partido, entonces eso es muy desbastador para los chicos, que sentían que todo lo que estaban haciendo no alcanzaba. Se pudo acceder a zona Campeonato, jugamos en buen nivel, y las prácticas no caían en cantidad de jugadores".

"El plantel estuvo constituido por un grupo de chicos jóvenes, con algunos grandes, como Segado, Ignacio Cassettai que se retiró, Gonzálo Legge que es el capitán, y después son jugadores jóvenes. Creo que parte de esa inexperiencia fue lo que nos llevó a perder esos partidos no pudiendo cerrarlos. El torneo de Segunda División fue muy competitivo, hubo dos o tres equipos ajustados, después fueron todos parejos. Estaba todo muy cambiante, hubo mucha paridad, algunos que empezaron abajo y terminó bien encumbrado. Antes tenías dos o tres equipos superiores al resto, y ahora todo eso se ha equilibrado" comentó el head coach del plantel de La Salle Jobson.

image.png La pretemporada del plantel colegial dará comienzo el próximo 15 de enero.

Coronel consignó que "para la temporada que viene hemos renovado el staff. Con el grupo que trabajamos este año se cierra el ciclo con el que hicimos este proyecto, pero para lo que viene hemos sumado gente. Está el Lichi Mateo que se retiró este año, al igual que Miguel Alonso, que estaba viviendo en Paraná, regresó y va a colaborar con la parte de line out, porque sabe mucho. Es un grupo joven de laburo, soy el más grande dentro del staff, y la verdad que están todos con muchas ganas de laburar, y pendiente de las capacitaciones".

"Hemos cambiado las juveniles radicalmente en todos sentido. Todas están metidos en el gimnasio del club, y el proyecto está dando resultados. Se suman al plantel superior chicos que vienen de M19, tres terminaron jugando en Primera este año. Se retiraron algunos jugadores; Juan Zanotti, Cassettai y el Lichi Mateo. No así como entrenadores, porque no somos más de seis, y considero que deberíamos estar laburando unas diez personas. Mientras mantengamos un staff por categoría, vamos a estar bien" destacó el entrenador lasallano.

Con todo planificado

En relación al trabajo de pretemporada detalló que "estuvimos entrenando en una especie de postemporada hasta la semana pasada, no hicimos rugby, pero hoy el club equipó mucho el gimnasio, entonces los chicos están metiendo dos estímulos de fuerza por espacio de una hora y media. Después complementan lunes, miércoles y viernes, con un laburo invisible. Cortamos un poco ahora, y retornamos el 15 de enero nuevamente".

image.png El debut de La Salle Jobson será el sábado 16 de marzo frente a Tilcara de Paraná.

También destacó el presente y el crecimiento que ha tenido y recuperación del predio de Cabaña Leiva. "Además de entrenar la primera, estoy en la subcomisión directiva de rugby, y hasta este año me desempeñé como director deportivo, en el cual buscamos plasmar un proyecto. Ahora viene otro grupo con Leo Cipriani que es el nuevo director deportivo, está Alejandro Beber en la preparación física, y Tato Gargatagli, en la planificación técnica de los entrenadores del club. Son las cuatro patas de un proyecto que serán cuatro años, con más chicos yendo a entrenar, con cambios en relación a lo que tenemos actualmente".

"A nivel institucional se está trabajando mucho, se está incorporando cada vez más gente, se han sumado cuatro o cinco personas más la comisión, cada uno en su área, ocupándose de un tema específico, laburando, las reuniones de comisión directiva de los jueves, terminan siendo de no más de una hora, porque está todo resuelto. Está funcionando porque hay mucha gente laburando, esa es la clave, no hay otra historia" concluyó el ex back del plantel lasallano.