La UAR aclaró varias cuestiones sobre el rugby argentino

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, el sanjuanino Marcelo Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa virtual en donde se trataron varias cuestiones vinculadas al presente y futuro del rugby argentino. De la misma también participó el secretario de la entidad, Fernando Rizzi; el ex head coach de Jaguares, Gonzálo Quesada y el actual entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma.

“Son momentos difíciles para el rugby a nivel mundial y en Argentina. Hay ansiedad y pocas confirmaciones, pero queremos tratar todos los temas y manejar la información con transparencia", señaló Rodríguez.

Confirmó que "La prioridad es trabajar por tener la mejor competencia internacional posible. Jaguares va a seguir existiendo, pero tenemos que ver bajo qué circunstancias. Durante 2020 no volverá a competir, creemos que eso es irreversible”.

El dirigente sanjuanino sostuvo que "Podría ser factible el Rugby Championship. Nos imaginamos un escenario donde se desplace en el calendario. Sin cruce de fronteras y concentrados probablemente en Australia durante octubre y noviembre”.

Admitió que “No vemos posibilidades de cruzar fronteras en las condiciones sanitarias que existen en el mundo. Hay otras alternativas que se puedan incorporar, pero todas siguen siendo hipótesis”.

En cuanto a la situación económica de la entidad madre del rugby nacional explicó que “Los ingresos de la UAR vienen del rugby profesional y necesitamos que sea sustentable para autofinanciarse y sostener nuestro rugby de base. Como también es una prioridad cuidar la salud de todos los que somos parte de este deporte”.

Y en cuanto a la vuelta de la actividad rugbística declaró que “Los primeros pasos para la vuelta del rugby en Argentina es probable que sea con competencias locales en cada una de las uniones. Hoy es bastante conflictivo cruzar de una provincia a otra”. Finalmente, expresó que “La Superliga Americana de 2020 se canceló y se evaluarán los escenarios para el año que viene”.

Más testimonios

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma señaló que "Estamos esperando la autorización del gobierno para que podamos volver a entrenar en alguna de las burbujas sanitarias del país. Todos nos encontramos con muchísimas ganas sabiendo que hay escenarios que se pueden dar y otros que no. Con el grupo de 59 convocados íbamos a hacer grupos reducidos".

En relación al retorno a los entrenamientos, el ex integrante de Los Pumas consideró que "la vuelta a la actividad es dispar porque hay chicos que no corren hace 3 meses. Queremos igualar esa capacidad física antes de la pretemporada. No queremos empezar la pretemporada demasiado temprano sino acomodarla para la vuelta a los partidos".

En cuanto a la renuncia de Gonzálo Quesada a Jaguares, Ledesma aseguró que "Gonzalo sigue formando parte del rugby argentino. Gracias por el tiempo que estuviste acá. Te quiero desear mucha suerte".

El secretario Fernando Rizzi manifestó que “Hasta antes de la cuarentena había una negociación para extender hasta 2030 con nuestros socios de Sanzaar. El vínculo está intacto y estamos viendo cómo establecer las competencias. Quizás haya un período de transición en 2021”.