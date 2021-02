Libertad de San Jerónimo Norte presentó su equipo

El plantel que ya se encuentra en Villa María lo integran Alejo Dilda, Hilario Neville y Nicolás Sivera (armadores); Gastón Müller, Federico Jullier, Gonzálo Bosio, Joaquín Astrada y Nicolás Amherd (puntas); Santiago Amherd, Mateo Perren, Fabio Hang y Nicolás Perren (centrales); Cristian Perren (capitán) e Ian Mena (opuestos); Agustín Recce y Sebastián Cepeda (liberos).

El santafesino Martín Nuñez, entrenador de Libertad, consignó que "A Libertad llegué con muchas expectativas, cuando me llamaron no dudé porque es un club que tiene una estructura importante, es una institución interesante, porque se dedica al vóley. Las instalaciones están prácticamente a nuestra disposición, no hay básquet, hay un tenis criollo, pero tienen cancha aparte, hay siempre mucho material para trabajar y eso clave para poder tener un buen rendimiento deportivo”.

El técnico libertense sostuvo que "contamos con un plantel muy joven, de los que estaban en la liga pasada hay tres o cuatro chicos, que es importante contar con gente con experiencia, y eso hay que agregarle las inferiores del club en el cual se viene trabajando muy bien hace tiempo. Hay dos jugadores que no vamos a tener porque están con la selección Menor, que son Albrecht y Durdos, que nos los vamos a contar”.

En Villa María está todo listo para recibir a la Liga Nacional de Voleibol Masculino que contará con 32 equipos de 16 federaciones diferentes y se disputará entre el 15 y 26 de febrero.Los 32 equipos fueron divididos en cuatros zonas que jugarán todos contra todos para definir la siguiente fase de la Liga, organizada por la Federación Argentina de Vóley (FeVA), en la que se dividirán en Campeonato y Permanencia.