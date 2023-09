Liga Santafesina, campeón de la Copa Santa Fe femenina

El cuerpo técnico santafesino decidió implementar dos modificaciones con respecto al encuentro de ayer, García en lugar de Garzón y Rizzato por Marek. Quizás la apuesta estuvo en las conexiones que podían generar las lasallanas junto a López.

Tal cual, en 5 minutos llega una corrida por sector derecho desde campo propio de García, jugó para López que a puro dribbling burló la marca de dos defensoras rosarinas y devolvió la pared con un pase entre líneas. De memoria García jugó hacia el punto penal donde la goleadora de ayer y de hoy, Lucrecia Ojeda, primero controló y luego ejecutó, sin tanta fuerza pero con la precisión suficiente como para coronar un verdadero golazo del selectivo de la Capital. 1 a 0.

Pasaron los minutos y cerca de los 15, la Santafesina no dominaba pero tampoco la dominaban. La arquera Palacios tenía mucho trabajo, si bien no eran atajadas, sí tenía que estar atenta para hacer el barrido y cortar balones puestos a las espaldas de sus centrales. Por otra parte daba la impresión que una buena contra podría ampliar ventajas en el marcador. En el lado anfitrión se lesionaba Escalante y su puesto era ocupado por Blesi.

Precisamente Palacios tuvo que salir esta vez muy lejos sobre los 20 minutos, cruzó y trabó a Peralta para quedarse con la pelota y tranquilizó al equipo porque bien pudo estar el empate. Se reclamó offside pero Barreto, la asistente 2, dijo que era todo lícito. Y de esas intenciones de la Asociación Rosarina que no podían ser concretadas ni contadas como tiros al arco llegó un nuevo golazo de las de Córdoba, Mansilla e Ibáñez.

López se volcó sobre la izquierda, hizo una de esas apiladas que deslumbraron a propios y extraños, puso el turbo y ya dentro del área grande, cuando Bufornt quiso robarle la pelota, punteó bien y asistió a Sofía Rizzato quien venía a toda velocidad desde atrás para apostarse entre el punto penal y el recuadro chico: Se acomodó y disparó a la ratonera quitándole a Poelman todo tipo de chances, si es que las tenía. Hasta de arañarla para desviarla. 2 a 0, festejado, pero sin tanta euforia por el banco santafesino. Claro, faltaba una eternidad y ayer la Rosarina venía de revertir un partidazo.

Y las de Pereyra y Palacios empezaron a poner el pie en el acelerador al punto tal de tener dos situaciones en dos minutos. Promediaban los 30 de la primera etapa cuando Palacios contuvo un cabezazo que metió Benítez desde el área chica. Ayer a Santa Fe se le había complicado el juego justamente por los balones aéreos. Minuto después, desborde por izquierda de Peralta que sacó un centro a un sitio neurálgico: A metros del arco, a Carruchthers no le bajó nunca ese esférico como para poder darle, pero la oportunidad fue clara.

Comenzó el segundo tiempo y la dupla técnica de la Rosarina quiso darle vértigo a sus ofensivas: Pase entre líneas para su 9 pero la propia 1 santafesina supo desactivar el peligro contra su arco saliendo a cortar. Iban 5 minutos y Blesi entra por el costado diestro del área, se cayó, reclamaron penal, dio la sensación de que hubo un toque de piernas con piernas pero Bosso dijo que no. Señaló tiro desde la esquina.

Fueron dos o tres minutos iniciales en los que las de Rosario apretaron pero Santa Fe salió bien de esa especie de asedio tras ajustar marcas y manejar mejor la bola. Y hasta parecía que estaba más para el tercer gol que el rival del descuento. Pero el fútbol es fútbol en cualquier país, en cualquier género y en cualquiera de sus versiones.

Bochazo largo de Acosta en 10 minutos hacia el jardín de Palacios que chocó con Peralta cuando quiso agarrar la pelota, se le escapó y quedó suelta fuera del área. Pidieron foul en ataque pero Bosso dejó seguir. Como quien no quiere la cosa y tomando algo que no tenía dueña, Tiziana Blesi pateó con el arco vacío, descontó y ponía a reinar la incertidumbre en cuanto al marcador de esta gran final que estaban jugando ambos elencos.

Se planchó un poco el encuentro pero las anfitrionas poco a poco empezaron a ser un cúmulo de situaciones de gol: Otra pelota lejana contra la golera de la Santafesina, nuevamente la chocan y se le escapa, pero ahora apareció Ruiz Díaz para sacar el peligro. Nuestro combinado intentaba como podía y apostaba a un poco de viveza: Chiardola apuró un tiro libre, la puso a correr a Arce que al ir llegando contra el arco adversario, fue encimada por Bufornt y tuvo que patear incómoda y a las manos de Poelman.

Las dirigidas por el tridente tuvieron que meter y aguantar los embates del cuadro de Pereyra y Palacios. Con Ojeda afuera por lesión no sólo se perdía gol sino despliegue y contención. Zárate y Pucheta por las bandas necesitaban ayuda para no padecer el 2×1. Ticiana Acosta sacó un buen centro y Tarchini un mejor cabezazo con el parietal izquierdo, que no tuvo precisión pero sí buena ortodoxia: Le dijo que no con la cabeza a la pelota. Pasó cerca.

Los 5 minutos de adición de la jueza principal del encuentro eran como una daga en el mediodía rosarino porque Santa Fe no encontraba aire, no encontraba juego, resistía como podía y porque Palacios no paraba de revolcarse bajo los tres caños. Carruchthers desde el borde del área despilfarró un tiro libre en la que era una posición inmejorable.

La guardametas capitalina primero contuvo un remate de Caffaro. La capitana Pucheta no paraba de devolver pelotas de arriba. Otra vez Palacios apareció para salvar la caída de su arco cuando cacheteó un tiro libre desde el costado izquierdo que pareció tener destino de red. Y por más que la Liga Santafesina supo tener grandes pasajes de fútbol, cuando Bosso señaló al cielo, luego al centro del campo y con su pitazo anunció el final de las acciones, fue un alivio por partida doble: Por ganar y por haber mostrado el temple de resistir cuando las adversarias apretaron.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Liga Santafesina 2: 1. Paola Palacios; 16. Johana Pucheta, 9. Gabriela Pucheta (c), 2. Rosalía Ruiz Díaz y 3. Dolores Zárate; 11. Josefina García, 13. Lucrecia Ojeda, 5. Camila Chiardola y 4. Azul Gómez; 15. Lisbeth López y 18. Sofía Rizzato. DT: Carlos Córdoba, Paula Mansilla y Marcos Ibáñez.

Suplentes: 12. Josefina Hernández, 8. Melany Hornes, 6. Rocío Ruá, 17. María Sol Meza, 10. Ruth Arce, 14. Rocío Marek y 7. Antonella Garzón.

Liga Rosarina 1: 1. Agostina Poelman; 4. Valentina Figueroa, 2. Marisol Bufornt, 6. Pilar Sabransky y 3. Magalí Acosta; 11. Nerina Carruchthers, 5. Mailén Tarchini, 8. Martina Caffaro y 10. Joana Benítez; 7. Camila Escalante y 9. Evelyn Peralta. DT: Gonzalo Pereyra y Mauro Palacios.

Suplentes: 12. Ghia Salij, 13. Camila Pajello, 14. Rocío Serra, 15. Lucía Dos Santos, 16. Tiziana Blesi, 17. Ticiana Acosta y 18. Tania Genovar.

Goles: 5min. PT Lucrecia Ojeda (SF), 25min. PT Sofía Rizzato (SF) y 10min. ST Tiziana Blesi (R)

Arbitraje: Gisela Bosso (principal), Mariela Gualdoni (asistente 1), Lucía Barreto (asistente 2) y Marlén Fleita (cuarta árbitro)

Estadio: Gabino Sosa, de Central Córdoba de Rosario.

TERCER Y CUARTO PUESTO

Liga Venadense 4 (Aldana Villarroel x2 y Giuliana Biletto x2) – Liga Ocampense 2 (Luz Agustini y Delfina González)