Liga Santafesina: Deportivo Agua no baja los brazos

Los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol se encuentran pasando por una situación dura a partir de que todavía no pudieron regresar a la actividad, y por ende las instituciones continúan con las puertas cerradas. No se salva nadie, ni los equipos de la A y ni de la B. Todos están por estos días viendo como hacen para hacer frente a los compromisos que deben cumplir.

Con 70 años de historia, ya que nació el 30 de abril de 1950, el Deportivo Agua Fútbol Club es uno de los clubes históricos en el fútbol liguista y no es ajeno a la complicada situación producto de la cuarentena dispuesta por las autoridades gubernamentales a partir de la pandemia de coronavirus. Igualmente, no bajan los brazos, y apuestan a poder contar con su campo deportivo propio, la mayor deuda pendiente.

"Estamos complicados como todos los clubes de la Liga Santafesina, hablando con los chicos, en lo que se puede, y también buscando ayudarlos en lo que está a nuestro alcance. Este tema de la pandemia nos ha complicado a todo sin lugar a dudas" comenzó señalando Alejandro Forni a UNO Santa Fe.

El presidente de Deportivo Agua FC señaló que "no somos una institución con muchos chicos, pero los que tenemos son de barrios tranquilo y de trabajo. Tenemos jugadores de Pompeya y Transporte, todos del norte de la ciudad. Y el parate de la actividad nos agarró a tres días de que de comienzo el torneo".

Agregó que "el 13 de marzo comenzó la cuarentena y el 14 debía comenzar el torneo de primera, y el 15 el de inferiores. Los recursos en los clubes han bajado, y por eso decimos que la situación es muy complicada. Los jugadores recibieron unos trabajos elaborados por los profesores de primera, pero ya medio que se complica porque no es lo mismo que estar entrenando en el campo de juego y todos juntos".

1072020 f2 deportivo agua fc liga santafesina.JPG Alejandro Forni es el actual presidente de Deportivo Agua FC. UNO Santa Fe

"Habíamos hecho una pretemporada muy buena, habíamos armado un muy buen grupo, con una buena mezcla entre gente experimentada y jóvenes. Se hicieron buenos amistosos, estábamos con todas las expectativas para arrancar pero vino este tema de la pandemia y ahora habrá como se sigue y como se sigue", explicó Alejandro Vázquez, director técnico de la primera división de Deportivo Agua.

El entrenador aseguró que "hay que hacer la pretemporada nuevamente cuando se permita volver a jugar. Se le han pasado a los jugadores trabajos para hacer en la casa, y sobre todo mantenemos contacto con los chicos. Los más grandes tienen conducta y disciplina, pero lo más chicos hay que estar más encima. Igualmente hay que decir que hay un contexto económico complicado. Ya que algunos han quedado sin trabajo, y hoy salen a hacer lo que sea".

Ante la consulta de la vuelta a la actividad, que tipo de competencia se podría jugar, Vázquez sostuvo que "el tema es la cuestión del tiempo disponible. No es AFA, no hay muchos recursos, acá hay que pensar en lo deportivo y en lo económico. Lo que se habla es de jugar a puertas cerradas, pero el problema es que no ingresarían recursos a los clubes. Estamos a julio, supongamos que termina la cuarentena, que la cosa mejore, pero en Buenos Aires supongamos pasan a fase 4, en agosto volvemos practicar, y seriamente recién se podría empezar en septiembre. Se debería jugar en doce o trece fines de semana, lo cual no es sencillo".

El responsable técnico también recalcó que "creo que si este año se puede arrancar a jugar, lo que se puede hacer es un torneo 20/21. Un certamen que de comienzo este año, y continúe el que viene. Habrá que ponerse de acuerdo desde el punto de vista reglamentario. Porque sino no veo un torneo que se pueda jugar en tres meses".

1072020 f3 deportivo agua fc liga santafesina.JPG Alejandro Vázquez tiene a su cargo la dirección técnica del equipo de primera. UNO Santa Fe

Más expresiones

El dirigente Forni comentó que "en lo institucional a nosotros nos mata no poder contar con un predio. Cuestión sobre la cual venimos peleando hace bastante tiempo. Apostamos a estar en el norte, nuestra zona es Rivadavia y avenida Galicia, después nos prometieron que nos iban a dar un terreno en Aristóbulo y Gorriti. Pasamos otras opciones que nos pidieron y nunca llegaron los políticos a darnos soluciones concretas".

"Tenemos todos los papeles al día, en esta situación económica adversa no hemos recibido ayuda de ningún estamento del estado. Yo que hablo con los dirigentes de los otros clubes no hay ayuda para nadie, ni para la Liga Santafesina. La liga no nos han llamado, hubo una reunión que no pude ir, en el cual quedó en claro que todos necesitan ayuda. Los clubes no nos podemos seguir endeudando para jugar la competencia que se organice" explicó el máximo dirigente de Agua.

En cuanto al nivel de los torneos liguistas, Vázquez señaló que "viene siendo bueno, mejorando año a año, pero por ejemplo el torneo de la B que se realizó el año pasado no me terminó de conformar. Los que tuvieron la posibilidad de ascender son los que hicieron mejor las cosas a lo largo del año, en eso no hay discusión. El formato no me gustó, entiendo que no es fácil porque son muchos equipos, y estás reducido desde el punto de vista del tiempo, y hay canchas que no están en condiciones de jugar entre semana porque no tienen luz".