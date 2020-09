Lito Brignone: "La decisión de la Liga fue la más acertada"

El Club Independiente de Santo Tomé es una de las instituciones que más han crecido en los últimos años en el ámbito de la Liga Santafesina de Fútbol. La entidad ubicada en el barrio Cementerio, en el sector oeste de la ciudad de Santo Tomé, como todas los clubees debió suspender sus actividades deportivas por la pandemia de coronavirus y cerrar sus instalaciones.

La buena administración de una comisión directiva que preside Lito Brignone, permitió recientemente contar con un subsidio del gobierno nacional de 500.000 pesos, a lo que hay que sumarle un fallo judicial favorable que obliga al Club Rosario Central a abonar al Rojo de Santo Tomé por los derechos de formación de Mauricio Martínez, su pibe de oro.

"Este tema de la cuarentena, como toda persona mayor, la estoy pasando en mi casa, respetando las indicaciones de las autoridades por una cuestión salud, y para no contagiar a nadie. Ya llevo cinco meses encerrado, no es fácil, pero hay que respetar lo que nos están pidiendo", comenzó señalando Ernesto Lito Brignone a UNO Santa Fe.

3182020 f004 lito presidente independiente santo tome liga santafesina.JPG Brignone consiguió que la competencia liguista se suspenda por este 2020. UNO Santa Fe

El actual presidente de Club Independiente de Santo Tomé expresó que "fui uno de los promotores, fui uno de los primeros que salió a dejar en claro que Independiente no iba a jugar alguna competencia. Nosotros no íbamos a respetar la decisión de la Liga porque nos parecía una locura en este momento de niveles altos de contagio, era una locura hacer empezar a los chicos".

El dirigente de la prestigiosa institución ubicada en calle Pueyrredón 1558 de la vecina ciudad comentó que "además de hacerlo público yo lo llamé al presidente Pueyo, lo veníamos hablando con él, me parecía que no escuchaban, que hacían oídos sordos, pero era algo sensato, y creo que todos los clubes presentaron las mismas inquietudes y por eso tomaron la determinación de que no tengamos competencias en lo que queda de la presente temporada".

Lito expresó que "el tema clave es la salud de los chicos. No hay nada para dudar en cerrar y esperar hasta que todo esto de la pandemia pase. Por supuesto que nos duele a todos tener que tener los clubes cerrados, a quienes nos cuesta una barbaridad poder mantener la estructura que tenemos. Pero no tenemos otra alternativa que respetar el encierro y cuidados, porque hay cada vez más contagios, sobre todo acá en Santo Tomé".

3182020 f002 lito presidente independiente santo tome liga santafesina.jpg El plantel de primera división tiene como nuevo DT a Mario Pigliacampo. UNO Santa Fe

- ¿No veía factible la vuelta los entrenamientos el 7 de septiembre?

- Sí porque se estaban viendo los contagios en ascenso que se estaban produciendo en la zona. Un poco que la gente no respeta, yo lo observé el fin de semana, cuando aproveché a salir a dar una vuelta en el auto, para despejarme un poco, y veía en la costanera mucha gente sin barbijo. Esa fue la clave por la que no vi con buenos ojos cuando se planteó el tema de volver a entrenar el 7 de septiembre, simplemente por una cuestión de salud. Nada más.

- ¿Como se trabaja en mantener las instalaciones del club?

-No está nada fácil. Nosotros tenemos el predio que es lo que más costos nos lleva. Es un predio de nueve hectáreas que hay que mantenerlo se juegue o no se juegue. Logramos conservarlo bien, y estamos llevando adelante algunas obras. Vamos a inaugurar cuando pase todo esto un consultorio médico, que vamos a ser el único club de la Liga que lo va a tener. No paramos de hacer cosas, de hacer algo distinto para darle a los chicos.

- ¿Como está en lo institucional Independiente?

-Desde ese punto de vista estamos perfectamente bien. Nosotros acabamos de recibir un subsidio nacional, seleccionaron a mil clubes del país, y salimos elegidos. Llevamos las cosas en orden, trabajando y mostrando que todo lo que te dan lo gastas en las obras que decís. Mauricio Martínez siempre está dando una gran mano. Todo lo que está a su alcance Mauri siempre nos ayuda mucho, es parte del club.

3182020 f003 lito presidente independiente santo tome liga santafesina.JPG Lito señaló que están construyendo una sala médica en el predio. UNO Santa Fe

- ¿Independiente fue uno de los que trabajó en los derechos de formación, como lo lograron plasmar?

-Cuando pudimos lograr lo de Mauricio siempre en la Liga, me lo dicen otros dirigentes amigos, siempre les digo que hay que pelearlo. No es fácil, pero hay que dar batalla. Ahora la ley nos avala de poder hacernos de lo que es nuestro. Porque trae sus logros, sus frutos, pero siempre los equipos grandes quieren perjudicar al amateur para cumplir con el dinero que tienen que abonar en materia de formación deportiva. Veo por televisión cuando venden un jugador los líos que hacen para cobrar el derecho de formación y cuando lo tienen que pagar no existimos.

- ¿Como estaba en lo deportivo Independiente antes de la cuarentena?

-Nosotros estábamos en uno de los mejores momentos deportivos. Tanto en la parte física como futbolística, ya que habíamos hecho una muy buena pretemporada. Llegó Mario Pigliacampo en lugar de Alcides Merlo como técnico, y vinieron chicos de un muy buen nivel. Pero lamentablemente a poco de comenzar el torneo se suspendió y nos dejó helados a todos. Pero bueno, ya vamos a poder volver a entrenar y a jugar que es lo que más nos gusta.

- ¿Como fue el acompañamiento de la Liga a los clubes en medio de la pandemia?

-Eso quiero dejarlo bien en claro. La Liga se preocupó siempre por nosotros. Estuvieron permanentemente llamándonos, sobre todo el presidente Gustavo Pueyo, para saber cómo estábamos, que ideas teníamos, y se preocupó siempre. Nosotros en este último tiempo apoyamos, tuvimos algunas diferencias de criterio, pero como en toda familia, hay discusiones, pero siempre sanamente, y en pos de los mejor para los equipos de la Liga Santafesina.