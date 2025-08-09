Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 19 del Apertura Marcos Méndez, en el cual Sanjustino ganó y alcanzó a Colón (SJ) en la cima de la tabla. Guadalupe cayó ante Ciclón Norte en Cayastá

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2025 · 21:11hs
Sanjustino hizo los deberes y se prendió a lo más alto de la tabla de posiciones.

Gentileza Ema Ávalos

Sanjustino hizo los deberes y se prendió a lo más alto de la tabla de posiciones.

Se terminó la decimonovena jornada del Apertura Marcos Méndez de la Primera División liguista, fecha que había comenzado el jueves con el triunfo de Academia en Recreo ante La Perla del Oeste. El gran ganador de la fecha fue el Matador que derrotó a El Quillá y se subió a la primera posición junto a Colón de San Justo que igualó sin goles ante el último campeón. Sportivo Guadalupe cayó en Cayastá y ahora corre de atrás para las próximas dos fechas.

Sanjustino y Colón (SJ) mandan en el Marcos Méndez

Sanjustino venció 1 a 0 a Náutico El Quilla en casa y se subió a la cima del campeonato a falta de 2 fechas. El gol de verde fue Matías Ayala Vera para igualar a Colón de San Justo en lo más alto de la tabla que empató con Colón de Santa Fe, por su parte, Sportivo Guadalupe perdió en Cayastá ante Ciclón Norte y quedó 1 punto por debajo. Al Matador le quedan Academia Cabrera como visitante y Pucara en casa en busca del campeonato.

Por su parte, en un partido que comenzó 48 minutos después de lo previsto, en el Rafael Batres, Colón de Santa Fe y Colón de San Justo igualaron 0 a 0. El Conquistador aprovechó la derrota de Sportivo Guadalupe y no perdió su ubicación en la tabla de colocaciones. Según el informe del árbitro del encuentro Lucas Muga, la demora se debió a un mal estado en el alambrado perimetral del campo de juego, cuya reparación llevó su tiempo, aunque el cotejo estuvo a punto de ser suspendido. Fueron expulsados Thiago Barria en el Sabalero, y Alejandro Ojeda en los dirigidos por Miguel Restelli.

Liga 2
Colón de San Justo empató sin goles ante Colón en el Rafael Batres y comparte la punta con el Matador.

Colón de San Justo empató sin goles ante Colón en el Rafael Batres y comparte la punta con el Matador.

En el estadio Ricardo Yossen, Ciclón Norte de Cayastá dio la sorpresa de la fecha al superar por 2 a 0 al equipo del Flaco Tobaldo. Para el conjunto de la costa santafesina los goles llegaron por intermedio de Silvestre Escobedo y Juan Vázquez. En la Colonia San José, la Universidad del Litoral doblegó a Pucará de barrio Transporte por 2 a 0 con goles de Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto. Los dos elencos colegiales perdieron en sus respectivos compromisos en condición de visitante. En el Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé dio cuenta de Ateneo Inmaculada, y en Recreo, Nobleza hizo lo propio con La Salle Jobson. En el sur de la ciudad, Ciclón Racing cosechó un triunfo de visitante ante Nacional altamente cotizado. El clásico regional quedó para Juventud Unida que goleó a Cosmos por 4 a 1.

Liga 3
Ciclón Norte de Cayastá dio la sorpresa de la fecha al vencer a Sportivo Guadalupe.

Ciclón Norte de Cayastá dio la sorpresa de la fecha al vencer a Sportivo Guadalupe.

- Resultados fecha 19 Apertura Marcos Méndez

La Perla del Oeste 0 – Academia AC 1 (Brian Giménez)

Independiente 2 (Octavio Santos y Fabricio Antivero) – Ateneo Inmaculada 1 (Máximo Monella)

Vecinal Gálvez 0 – Gimnasia y Esgrima 0

Unión 2 (Benjamín Pérez y Tomás Torres) – Newell’s Old Boys 0

Universidad 2 (Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto) – Pucará 0

Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz) – La Salle Jobson 0

Ciclón Norte 2 (Silvestre Escobedo y Juan Vázquez) – Sportivo Guadalupe 0

Nacional 0 – Ciclón Racing 2 (Walter Gómez y Carlos Bogao)

Juventud Unida 4 (Lucas Bonadeo x2, Elías Candia y Lucas Saucedo) – Cosmos 1 (Matías Rotania)

Sanjustino 1 (Matías Ayala Vera) – Náutico El Quillá 0

Colón 0 – Colón de San Justo 0

Liga 4
Sportivo Guadalupe perdió inesperadamente en la costa santafesina pero se mantiene expectante.

Sportivo Guadalupe perdió inesperadamente en la costa santafesina pero se mantiene expectante.

- Posiciones: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 33, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Cosmos FC y Ciclón Racing 25, Independiente 24, La Salle Jobson y Nobleza 23, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

- Próxima fecha: Gimnasia y Esgrima con Cosmos, Colón con Universidad, Sportivo Guadalupe con Nacional, Pucará con Unión, Academia Cabrera con Sanjustino, Colón de San Justo con Nobleza, Ciclón Racing con Ciclón Norte, La Salle Jobson con Independiente, Ateneo Inmaculada con Vecinal Gálvez, El Quillá con La Perla y Newell´s con Juventud Unida de Candioti.

Apertura Méndez San Justo
Noticias relacionadas
Nuevo Horizonte ganó un partido clave ante El Pozo en el ascenso liguista.

Tuvo su continuidad la fecha 17 del Apertura Griselda Weimer

Sportivo Guadalupe fue un claro ganador frente a Nobleza por 3 a 0.

Sportivo Guadalupe goleó a Nobleza en el Apertura Marcos Méndez

Sportivo Guadalupe buscará recuperar la cima de la tabla de posiciones.

El Torneo Apertura de la Primera A liguista afronta una fecha importante

Deportivo Santa Rosa consiguió imponerse a Los Canarios por la mínima diferencia.

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Lo último

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Último Momento
Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

La reacción de Riquelme que sorprendió a los hinchas de Boca

Ovación
Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música