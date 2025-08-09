Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 19 del Apertura Marcos Méndez, en el cual Sanjustino ganó y alcanzó a Colón (SJ) en la cima de la tabla. Guadalupe cayó ante Ciclón Norte en Cayastá

Sanjustino hizo los deberes y se prendió a lo más alto de la tabla de posiciones.

Se terminó la decimonovena jornada del Apertura Marcos Méndez de la Primera División liguista, fecha que había comenzado el jueves con el triunfo de Academia en Recreo ante La Perla del Oeste. El gran ganador de la fecha fue el Matador que derrotó a El Quillá y se subió a la primera posición junto a Colón de San Justo que igualó sin goles ante el último campeón. Sportivo Guadalupe cayó en Cayastá y ahora corre de atrás para las próximas dos fechas.

Sanjustino y Colón (SJ) mandan en el Marcos Méndez

Sanjustino venció 1 a 0 a Náutico El Quilla en casa y se subió a la cima del campeonato a falta de 2 fechas. El gol de verde fue Matías Ayala Vera para igualar a Colón de San Justo en lo más alto de la tabla que empató con Colón de Santa Fe, por su parte, Sportivo Guadalupe perdió en Cayastá ante Ciclón Norte y quedó 1 punto por debajo. Al Matador le quedan Academia Cabrera como visitante y Pucara en casa en busca del campeonato.

Por su parte, en un partido que comenzó 48 minutos después de lo previsto, en el Rafael Batres, Colón de Santa Fe y Colón de San Justo igualaron 0 a 0. El Conquistador aprovechó la derrota de Sportivo Guadalupe y no perdió su ubicación en la tabla de colocaciones. Según el informe del árbitro del encuentro Lucas Muga, la demora se debió a un mal estado en el alambrado perimetral del campo de juego, cuya reparación llevó su tiempo, aunque el cotejo estuvo a punto de ser suspendido. Fueron expulsados Thiago Barria en el Sabalero, y Alejandro Ojeda en los dirigidos por Miguel Restelli.

Liga 2 Colón de San Justo empató sin goles ante Colón en el Rafael Batres y comparte la punta con el Matador. Gentileza Ema Ávalos

En el estadio Ricardo Yossen, Ciclón Norte de Cayastá dio la sorpresa de la fecha al superar por 2 a 0 al equipo del Flaco Tobaldo. Para el conjunto de la costa santafesina los goles llegaron por intermedio de Silvestre Escobedo y Juan Vázquez. En la Colonia San José, la Universidad del Litoral doblegó a Pucará de barrio Transporte por 2 a 0 con goles de Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto. Los dos elencos colegiales perdieron en sus respectivos compromisos en condición de visitante. En el Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé dio cuenta de Ateneo Inmaculada, y en Recreo, Nobleza hizo lo propio con La Salle Jobson. En el sur de la ciudad, Ciclón Racing cosechó un triunfo de visitante ante Nacional altamente cotizado. El clásico regional quedó para Juventud Unida que goleó a Cosmos por 4 a 1.

Liga 3 Ciclón Norte de Cayastá dio la sorpresa de la fecha al vencer a Sportivo Guadalupe. Gentileza Ema Ávalos

- Resultados fecha 19 Apertura Marcos Méndez

La Perla del Oeste 0 – Academia AC 1 (Brian Giménez)

Independiente 2 (Octavio Santos y Fabricio Antivero) – Ateneo Inmaculada 1 (Máximo Monella)

Vecinal Gálvez 0 – Gimnasia y Esgrima 0

Unión 2 (Benjamín Pérez y Tomás Torres) – Newell’s Old Boys 0

Universidad 2 (Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto) – Pucará 0

Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz) – La Salle Jobson 0

Ciclón Norte 2 (Silvestre Escobedo y Juan Vázquez) – Sportivo Guadalupe 0

Nacional 0 – Ciclón Racing 2 (Walter Gómez y Carlos Bogao)

Juventud Unida 4 (Lucas Bonadeo x2, Elías Candia y Lucas Saucedo) – Cosmos 1 (Matías Rotania)

Sanjustino 1 (Matías Ayala Vera) – Náutico El Quillá 0

Colón 0 – Colón de San Justo 0

Liga 4 Sportivo Guadalupe perdió inesperadamente en la costa santafesina pero se mantiene expectante. Gentileza Ema Ávalos

- Posiciones: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 33, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Cosmos FC y Ciclón Racing 25, Independiente 24, La Salle Jobson y Nobleza 23, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

- Próxima fecha: Gimnasia y Esgrima con Cosmos, Colón con Universidad, Sportivo Guadalupe con Nacional, Pucará con Unión, Academia Cabrera con Sanjustino, Colón de San Justo con Nobleza, Ciclón Racing con Ciclón Norte, La Salle Jobson con Independiente, Ateneo Inmaculada con Vecinal Gálvez, El Quillá con La Perla y Newell´s con Juventud Unida de Candioti.