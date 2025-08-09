Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Un oficial de la Subcomisaría 25° se atrincheró este sábado en su casa del barrio Nueva Esperanza tras discutir con su pareja. El GOE intervino y logró que deponga su actitud. En mayo y agosto hubo dos hechos similares con uniformados en actividad

En la noche de este sábado volvió a registrarse un hecho que involucra a un integrante de la Policía de Santa Fe atrincherado en su domicilio. El episodio ocurrió minutos antes de las 19.30 en una vivienda del barrio Nueva Esperanza , en el norte de la capital provincial, cuando un oficial discutió con su pareja y le impidió ingresar a la casa.

Según denunció la mujer en la Subcomisaría 14° , su esposo — F.C. , que presta servicios en la Subcomisaría 25° del barrio El Pozo— permanecía en el interior del inmueble con su arma reglamentaria .

Ante la alerta, acudieron inicialmente efectivos de la Subcomisaría 14° y luego se sumó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) junto a su negociador. Tras varios minutos de diálogo, el policía depuso su actitud, entregó el arma y fue trasladado, quedando a disposición de la Justicia.

Antecedentes recientes

El hecho de este sábado se suma a otros dos casos similares ocurridos en los últimos meses en la provincia.

El viernes 1° de agosto, César Muga, un policía de 53 años que cumplía funciones en la Comisaría 16° de Recreo, discutió con su esposa y le disparó tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. La víctima, Estela González, fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue operada y permanece internada con evolución favorable.

Muga fue imputado por tentativa de femicidio y atentado y resistencia a la autoridad, ya que también disparó contra efectivos del GOE. Se le dictó prisión preventiva y, días atrás, intentó suicidarse en una celda de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. Actualmente permanece internado con custodia en el hospital Cullen.

El 31 de mayo, otro efectivo de 32 años, en actividad y asignado a la Comisaría 12° de Santo Tomé, retuvo en su casa de Cabaña Leiva a su pareja y sus dos hijas pequeñas. La intervención de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del negociador del GOE logró que el hombre depusiera su actitud y entregara su arma reglamentaria.

A disposición de la Justicia

En el caso de este sábado, la Unidad Regional I informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el oficial permanezca aprehendido, se lo identifique formalmente y que las actuaciones queden a cargo de la división Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). La situación procesal del uniformado será definida en las próximas horas.