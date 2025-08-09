En la noche de este sábado volvió a registrarse un hecho que involucra a un integrante de la Policía de Santa Fe atrincherado en su domicilio. El episodio ocurrió minutos antes de las 19.30 en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en el norte de la capital provincial, cuando un oficial discutió con su pareja y le impidió ingresar a la casa.
Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses
Un oficial de la Subcomisaría 25° se atrincheró este sábado en su casa del barrio Nueva Esperanza tras discutir con su pareja. El GOE intervino y logró que deponga su actitud. En mayo y agosto hubo dos hechos similares con uniformados en actividad
Por Juan Trento
Según denunció la mujer en la Subcomisaría 14°, su esposo —F.C., que presta servicios en la Subcomisaría 25° del barrio El Pozo— permanecía en el interior del inmueble con su arma reglamentaria.
Ante la alerta, acudieron inicialmente efectivos de la Subcomisaría 14° y luego se sumó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) junto a su negociador. Tras varios minutos de diálogo, el policía depuso su actitud, entregó el arma y fue trasladado, quedando a disposición de la Justicia.
Antecedentes recientes
El hecho de este sábado se suma a otros dos casos similares ocurridos en los últimos meses en la provincia.
El viernes 1° de agosto, César Muga, un policía de 53 años que cumplía funciones en la Comisaría 16° de Recreo, discutió con su esposa y le disparó tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. La víctima, Estela González, fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue operada y permanece internada con evolución favorable.
Muga fue imputado por tentativa de femicidio y atentado y resistencia a la autoridad, ya que también disparó contra efectivos del GOE. Se le dictó prisión preventiva y, días atrás, intentó suicidarse en una celda de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. Actualmente permanece internado con custodia en el hospital Cullen.
El 31 de mayo, otro efectivo de 32 años, en actividad y asignado a la Comisaría 12° de Santo Tomé, retuvo en su casa de Cabaña Leiva a su pareja y sus dos hijas pequeñas. La intervención de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del negociador del GOE logró que el hombre depusiera su actitud y entregara su arma reglamentaria.
A disposición de la Justicia
En el caso de este sábado, la Unidad Regional I informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el oficial permanezca aprehendido, se lo identifique formalmente y que las actuaciones queden a cargo de la división Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). La situación procesal del uniformado será definida en las próximas horas.