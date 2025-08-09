Uno Santa Fe | Policiales | Policía

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Un oficial de la Subcomisaría 25° se atrincheró este sábado en su casa del barrio Nueva Esperanza tras discutir con su pareja. El GOE intervino y logró que deponga su actitud. En mayo y agosto hubo dos hechos similares con uniformados en actividad

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de agosto 2025 · 22:40hs
Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

En la noche de este sábado volvió a registrarse un hecho que involucra a un integrante de la Policía de Santa Fe atrincherado en su domicilio. El episodio ocurrió minutos antes de las 19.30 en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en el norte de la capital provincial, cuando un oficial discutió con su pareja y le impidió ingresar a la casa.

Según denunció la mujer en la Subcomisaría 14°, su esposo —F.C., que presta servicios en la Subcomisaría 25° del barrio El Pozo— permanecía en el interior del inmueble con su arma reglamentaria.

Ante la alerta, acudieron inicialmente efectivos de la Subcomisaría 14° y luego se sumó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) junto a su negociador. Tras varios minutos de diálogo, el policía depuso su actitud, entregó el arma y fue trasladado, quedando a disposición de la Justicia.

Antecedentes recientes

El hecho de este sábado se suma a otros dos casos similares ocurridos en los últimos meses en la provincia.

El viernes 1° de agosto, César Muga, un policía de 53 años que cumplía funciones en la Comisaría 16° de Recreo, discutió con su esposa y le disparó tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. La víctima, Estela González, fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue operada y permanece internada con evolución favorable.

Muga fue imputado por tentativa de femicidio y atentado y resistencia a la autoridad, ya que también disparó contra efectivos del GOE. Se le dictó prisión preventiva y, días atrás, intentó suicidarse en una celda de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. Actualmente permanece internado con custodia en el hospital Cullen.

El 31 de mayo, otro efectivo de 32 años, en actividad y asignado a la Comisaría 12° de Santo Tomé, retuvo en su casa de Cabaña Leiva a su pareja y sus dos hijas pequeñas. La intervención de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del negociador del GOE logró que el hombre depusiera su actitud y entregara su arma reglamentaria.

A disposición de la Justicia

En el caso de este sábado, la Unidad Regional I informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el oficial permanezca aprehendido, se lo identifique formalmente y que las actuaciones queden a cargo de la división Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). La situación procesal del uniformado será definida en las próximas horas.

Policía Santa Fe casa
Noticias relacionadas
b° rene favaloro: balazos, persecucion policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revolver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

insolito episodio en b° sargento cabral: policias rescataron a un hombre encerrado en el bano de su casa por su pareja

Insólito episodio en B° Sargento Cabral: policías rescataron a un hombre encerrado en el baño de su casa por su pareja

tres heridos tras un violento vuelco en ruta provincial n° 6 a la altura de gessler

Tres heridos tras un violento vuelco en Ruta Provincial N° 6 a la altura de Gessler

crimen de diego: investigan a cristian graff, un excompanero y habitante de la casa donde hallaron los restos

Crimen de Diego: investigan a Cristian Graff, un excompañero y habitante de la casa donde hallaron los restos

Lo último

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Último Momento
Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

En un cotejo con tres goles anulados, Independiente y River igualaron sin goles

Ovación
Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

¿Cuándo ganó por última vez Unión en el Diego Maradona?

¿Cuándo ganó por última vez Unión en el Diego Maradona?

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música