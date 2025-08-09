En la penúltima fecha del Torneo Apertura Griselda Weimer de Liga Santafesina, nada cambio demasiado, ya que todos los de arriba ganaron sus respectivos compromisos y todo se definirá en la última fecha. Las Flores II depende de si mismo, mientras que Santa Fe FC y Deportivo Santa Rosa buscarán aprovechar un traspié del primero de la tabla. En Santo Tomé, Nuevo Horizonte goleó a Don Salvador, y en barrio Stratta, Belgrano de Coronda fue impiadoso con Defensores de Peñaloza. También se registraron las victorias de El Cadi de Rincón, Los Juveniles y El Pozo.
Todos los de arriba ganaron y no cambió nada en el ascenso
Por la fecha 18 del Apertura Griselda Weimer, ganaron Las Flores, Deportivo Santa Rosa, y Santa Fe FC, no hubo cambios en la tabla y todo se define en la última jornada
Por Ovación
Se completó la fecha 18 del Apertura Griselda Weimer
El jueves con el triunfo de Floresta ante Agua comenzó la decimoctava fecha del Apertura Griselda Weimer del ascenso liguista, fecha que culminó este sábado con el triunfo de los tres de arriba: El líder Las Flores goleó, Santa Fe hizo lo propio en el predio Nery Pumpido y Santa Rosa tuvo que trabajar el juego para ganarle en la agonía por la mínima a Los Canarios.
Fue una tarde con muchos goles. En barrio Adelina de Santo Tomé, Nuevo Horizonte goleó a Don Salvador por 7 a 1, mientras que en la capital nacional de la frutilla, Belgrano le hizo 7 a Defensores de Peñaloza. En el distrito costero, El Cadi le hizo 6 a Atenas, mientras que como visitante, El Pozo superó a Los Piratitas por 4 a 3.
-Resultados fecha 18 Griselda Weimer
Floresta 6 (Joel Pezzano, Mauro Ramírez, Dylan Maidana x3 y Benjamín Lapalma) – Deportivo Agua 0
Don Salvador 1 (Juan Canalis) – Nuevo Horizonte 7 (David Lezcano x2, Lautaro Wagner x2, Exequiel Romero x2 y Adrián Berón)
Banco Provincial 1 (Dylan Sandoval) – San Cristóbal 0
Belgrano 7 (Tomás Florentín, Nicolás Millarch, Lucas Díaz, Facundo Dibiasi y Brian Acosta x3) – Defensores de Peñaloza 0
Santa Fe 6 (Alexis Martínez x2 y Joaquín Argüello x4) – Atlético Arroyo Leyes 0
Deportivo Santa Rosa 1 (Germán Ponce) – Los Canarios 0
Las Flores II 5 (Ariel Lozano x2, Joel Abraham x2 y Leandro Olivera) – Defensores de Alto Verde 2 (Yoel Friyoli y Thiago Cáceres)
El Cadi 6 (Pablo Dubracich x2, Santiago Mendoza, Axel Sales Rubio, Javier Ceballos y Matías Mendoza) – Atenas 4 (Nahuel Maidana, Carlos Oviedo, Jonatan Echeverría y Maximiliano Laborie)
Los Juveniles 4 (Juan Montenegro x2, Juan Escobedo y Bruno Martínez) – Loyola 0
Los Piratitas 3 (Emanuel Ojeda x3) – CCyD El Pozo 4 (Nahuel Valenzuela, Alexis Albe, Leonardo Peirano y Lautaro Sancuns)
- Posiciones: Las Flores II 42, Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC 40, Nuevo Horizonte 37, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda 35, Banco Provincial 33, San Cristóbal 32, El Cadi de Rincón 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, Atenas 25, El Pozo 22, Loyola y Los Juveniles 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.
- Próxima fecha: Nuevo Horizonte con Los Piratitas, El Pozo con Los Juveniles, Loyola con El Cadi, Atenas con Floresta, Deportivo Agua con Las Flores, Defensores de Alto Verde con Santa Rosa, Los Canarios con Santa Fe Fútbol, Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda, Peñaloza con Banco Provincial y San Cristóbal con Don Salvador.