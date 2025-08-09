Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cuándo ganó por última vez Unión en el Diego Maradona?

El DT de Unión, Leonardo Madelón, expresó que en el Diego Maradona siempre le fue bien. El repaso al último triunfo del Tate con él en el banco

9 de agosto 2025 · 10:04hs
En esta larga racha que arrastra Unión sin ganar como visitante, asoma Argentinos Juniors, un elenco que fue el mejor de la fase regular del Torneo Apertura, pero que aún no pudo ganar en el presente Clausura.

Los Bichos Colorados empataron dos juegos y perdieron uno. Precisamente en el Diego Maradona igualaron ante Boca, rival al que el Tate también le sacó un punto recientemente en La Bombonera.

LEER MÁS: Fascendini: "Unión está para ir partido a partido, pero estamos ilusionados"

Reducto difícil pero feliz para Madelón

Hace un par de días, cuando Madelón habló con la prensa antes de proyectar este duelo recordó que le fue bien pisando La Paternal.

El historial marca tres victorias al hilo del conjunto bonaerense y para remontarse al último triunfo de los rojiblancos de la Avenida López y Planes hay que ir hasta el 21 de octubre de 2018.

El partido amanecía y Santiago Zurbriggen aprovechaba un yerro de la defensa local para colocar el 1-0 a los 7' de juego. Claro, con Madelón como capitán de ese barco.

Esa vez el Tate formó con Nereo Fernández; Santiago Zurbriggen, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Damián Martínez, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane; Diego Zabala y Franco Soldano.

El último triunfo de Unión en el Diego Maradona

Embed - Santiago Zubriggen (0-1) Argentinos Juniors vs Unión SF | Fecha 9 - Superliga Argentina 2018/2019

Unión Diego Maradona Argentinos
