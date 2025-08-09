Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Este sábado, Colón convocó a los medios locales para ser parte de una visita por las instalaciones del predio 4 de Junio. Repasamos algunas imágenes

Colón, por intermedio de su Secretaria de Actas e Información Pública, c ursó una invitación este sábado para los medios locales, en procura de recorrer las instalaciones del predio 4 de Junio.

Melani Rivas, en representación de La Radio de UNO (FM 106.3) y UNO Santa Fe, tuvo la posibilidad, al igual que varios colegas, de repasar todas y cada una de las dependencias del lugar donde nacen los sueños rojinegros y por supuesto, donde trabaja el equipo profesional.

LEER MÁS: Mirá qué equipo titular tendría Colón para recibir a Agropecuario

La consigna fue, en esta ocasión, mate en mano, visualizar y no encender micrófonos, con dirigentes que están en el día a día trabajando para que no le falte nada a ninguno de los jugadores que visten la casaca sangre y luto.

Predio 3

En el presente artículo usted puede observar apenas parte de los lugares donde se lleva adelante un día a día, incluso dependencias que no estaban bien al momento de la asunción del actual gobierno y fueron mejoradas para un normal funcionamiento.

Predio 4

Predio 5

Predio 6