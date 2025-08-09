Los equipos santafesinos tuvieron suerte dispar en el Regional del Litoral

Por la fecha 12 del Top 9 del interuniones litoraleño, CRAI venció a Estudiantes en la autopista, y Santa Fe Rugby cayó ante Duendes de Rosario en Sauce Viejo

Pasó un interesante jornada en el Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. En el sector principal, CRAI se impuso a Estudiantes de Paraná, y Santa Fe Rugby fue vencido como local por el fantasma rosarino. En el segundo nivel, Alma Juniors ganó en Paraná, y Universitario fue superado en Pergamino. En el tercer estamento, La Salle Jobson festejó y se mantiene puntero, mientras que Querandí prevaleció ante la fusión de elencos nicoleños.

CRAI se impuso al CAE en la autopista

En una jornada muy especial para la familia Gitana, con mucha emoción, por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, para el cual se le brindó un cálido minuto de silencio, CRAI consiguió un triunfo más que importante ante un duro rival como Estudiantes de Paraná. A la vera de la autopista, y con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, el conjunto conducido por Juan Manuel Fernández superó al paranaense por 19 a 18. Es importante destacar la gran actuación del wing Agustín Giménez, ya que fue el autor de los diecinueve puntos de los anfitriones, consiguiendo cuatro penales, un try y una conversión.

Por su parte, en Sauce Viejo, acumuló la segunda derrota consecutiva en la competición, ya que venía de caer ante Estudiantes en el Parque Urquiza, y ahora, lo hizo frente al muy buen elenco de Duendes de Rosario por un claro 59 a 22, bajo el control del rosarino Damián Schneider. Los conducidos por Pedro Benet alistaron a: Francisco Duranda, Santiago Barolín y Tomás García; Agustín Trossero y Guillermo Botta (h); Augusto Gorla, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron: Gerónimo Paya, José Milesi, Gonzalo Del Pazo, Fabián Frustagli, Andoni Alzugaray, Valentín Iturraspe, Ramiro Giménez Melo y Lucio Ruata. Los puntos de la escuadra Tricolor fueron conseguidos por un try de Ignacio Gómez, y dos de Agustín Foradini, más un penal y dos conversiones de Tomás Kerz.

Regional 2 La victoria de los Gitanos sobre los paranaenses fue producto de los 19 puntos de Agustín Giménez.

En el cotejo que cerró la fecha, en Fisherton, Jockey Club de Rosario venció con claridad a Old Resian por 44 a 27, mientras que en el departamento General López, el Paraná Rowing Club doblegó a Jockey Club de Venado Tuerto por 30 a 18. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 49, Estudiantes 36, Duendes 33, Santa Fe Rugby 32, Gimnasia y Esgrima de Rosario 28, Paraná Rowing 25, CRAI 22 y Jockey Club de Venado Tuerto 2. Está pendiente el partido de la 11 entre Old Resian con CRAI. En la próxima fecha jugarán Old Resian con Jockey Club de Venado Tuerto, Estudiantes con Jockey Club de Rosario, Duendes con CRAI, Gimnasia y Esgrima de Rosario con Santa Fe Rugby, quedando libre Paraná Rowing.

En cuanto a la fecha 12 de la Segunda División, CRAR de Rafaela superó a Logaritmo 32 a 19, y en Sauce Montrull, Alma Juniors de Esperanza venció a Tilcara de Paraná 23 a 21. En la provincia de Buenos Aires, Universitario de Santa Fe perdió ante Gimnasia de Pergamino por 29 a 21, y en las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario derrotó a Caranchos por 39 a 15. Las posiciones quedaron así: Universitario de Rosario 51, Tilcara 39, Alma Juniors 36, Caranchos 35, Provincial 24, Logaritmo 20, CRAR 23, Universitario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 11. En la próxima fecha se medirán: Caranchos con Gimnasia de Pergamino, Alma Juniors de Esperanza con Universitario de Rosario, Logaritmo con Tilcara, Provincial con CRaR, quedando libre Universitario de Santa Fe.

Por su parte, en la fecha 10 de la Tercera División, en el Solar del Sur, Querandí RC se hizo fuerte de local y batió ajustadamente a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 20 a 18, mientras que en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a CUCU de Concepción del Uruguay por 29 a 22. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino derrotó a Brown de San Vicente por 23 a 17. Las posiciones quedaron así: La Salle Jobson 43, Los Pampas de Rufino 31, Cha Roga 23, Querandí RC 22, Brown de San Vicente 16, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, CUCU 8. En la próxima se medirán: CUCU con Querandí RC, Brown de San Vicente con La Salle Jobson, Cha Roga con Los Pampas de Rufino.

Regional 3 Previo al kick off del cotejo entre CRAI y CAE, se hizo un minuto de silencio por Jerónimo Fernández Bobbio.

Síntesis:

CRAI 19-Estudiantes de Paraná 18

CRAI: Joaquín Beron, Luciano Simino y José Canuto; Ignacio Parodi y José Dogliani; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y Juan Sánchez; Alejandro Molinas (h) y Ramiro Del Sastre; Agustín Giménez, Justo Barcojo, Mateo Fauda, Ignacio Carreras y Luca Pecce. Entrenador: Juan Manuel Fernández.

Luego ingresaron: Facundo Beltramino, Máximo Torres, Justo González Viescas, Santiago Ureta Cortés, Tomás Mufarrege, Elio Gariboldi y Juan Nicolás Miguel.

Estudiantes de Paraná: Diego Correa, Mateo Martínez y Francisco Florean; Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes (C), Álvaro Ferreyra y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Bruno Heit, Bautista Lescano. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Máximo Cañas, Felipe Villagrán, Román Martínez, David Londero y Valentín Haiek.

Primer tiempo: 5´ penal Sebastián Dorigón, 12´ penal Agustín Giménez, 25´ penal Agustín Giménez, 28´ try y conversión de Agustín Giménez, 37´ penal Agustín Giménez, 39´ penal Agustín Giménez.

Segundo tiempo: 21´ try Nicolás Saín, 24´ penal Sebastián Dorigón, 29´ try Juan Memes convertido por Sebastián Dorigón.

Amarillas: Joaquín Berón y Manuel Bernstein (CRAI)

Cancha: CRAI

Referee: Joaquín Zapata (USR)