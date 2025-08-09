Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

Unión dio a conocer la lista de jugadores que llevó Leonardo Madelón a Buenos Aires para enfrentar este domingo a Argentinos Juniors en el Diego Maradona

9 de agosto 2025 · 22:02hs
El plantel de Unión se instaló en Buenos Aires para disputar este domingo su cuarto partido del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, a partir de las 20 en el estadio Diego Maradona.

En estos días desde su empate 0-0 frente a Tigre, el DT Leonardo Madelón fue trabajando en base a distintas alternativas para suplir la ausencia de Franco Fragapane, expulsado frente al Matador de Victoria.

Como vino informando UNO Santa Fe, las opciones del orientador son varias, incluso no dejó pasar la oportunidad la semana anterior para jugar con dos alineaciones partidos amistosos ante 9 de Julio de Rafaela.

La posibilidad de uno o varios estrenos

Una alternativa de Madelón es colocar como lateral izquierdo a Fernando Díaz, pasando a la mitad de la cancha siempre sobre el sector izquierdo, a Mateo Del Blanco.

La otra opción en defensa es provocar el debut absoluto de Maizon Rodríguez por Juan Ludueña. Seguramente esto quedará disipado cuando se conozca la planilla en La Paternal.

Por último, el propio Madelón ensayó sobre la izquierda con Augusto Solari y si se decide, no se moverá Del Blanco del lateral izquierdo.

Los convocados por Unión para enfrentar a Argentinos Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1954343612365295718?t=lcbY3oceVzKtmejDdWLCZg&s=19&partner=&hide_thread=false

Unión Argentinos Buenos Aires
