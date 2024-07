Los jugadores de la Selección que le cumplieron el sueño a Juancito

Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios , jugadores de la Selección argentina, conocieron a Juancito, un hincha argentino que nació cuatromecino y, hace unos años, perdió a su madre quien luchó para que su hijo pudiera caminar pese a los diagnósticos médicos que no le aseguraban que sobreviviera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/julienzoarchive/status/1811640701349687624&partner=&hide_thread=false Queria tomarme el atrevimiento de subir todas las partes juntas porque es muy fuerte y hermosa a la vez la historia de vida de Juancito !!

- Credito a (messias305miami) IG pic.twitter.com/7C1z5D86jv — All About Julienzo (@julienzoarchive) July 12, 2024

Juan forma parte de Messías 305, un grupo de fanáticos de Lionel Messi que viven en Miami. Estos fanáticos viajan en un MotorHome alrededor de Estados Unidos para alentar a la Selección argentina en la Copa América.

La sorpresa de los jugadores para Juancito

Palacios fue el encargado de darle la sorpresa a Juan a quien, después de regalarle una camiseta, le presentó de sorpresa a Fernández y a Álvarez exfutbolistas de River Plate, club del cual Juancito es fanático.

En el vídeo el joven cuenta que, cuando su progenitora falleció, decayó anímicamente y dejó de caminar. Por lo que le promete a los jugadores que “con esto no camina, vuela”, a lo que Férnandez le dijo: “Si salimos campeones, al otro día tenés que caminar" y el hincha le juró que lo haría.