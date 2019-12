Los Pumas 7's quedaron eliminados del Seven de Dubai, primera etapa del 20º Circuito Mundial de Seven, por los Blitzboks sudafricanos que fueron campeones tras ganarles 12-5, en semifinales a Samoa 38-7, y en la final a Nueva Zelanda por15-0. El próximo fin de semana se jugará segunda etapa en Ciudad del Cabo.

La competencia se desarrolló en el 7he Seven Stadium de Dubai y Argentina había llegado este viernes a esta instancia tras caer ante Francia (10-12) y vencer a Japón (33-7) y Fiji (24-21).

En el cotejo de la segunda jornada, Matías Osadczuk marcó el try para Argentina (dirigido por Santiago Gómez Cora), mientras que Justin Geduld sumó un try y una conversión y Rosko Specman un try para los sudafricanos.

En los otros partidos de cuartos de final, Nueva Zelanda le ganó a Estados Unidos por 26 a 5, Inglaterra a Francia por 19 a 12 y Samoa a Australia por 19-14. Posteriormente, en semifinales Nueva Zelanda superó a Inglaterra 19-12 y Sudáfrica a Samoa por contundente 38-7.

En la final de bronce Inglaterra le ganó a Samoa 7-5 y en la final de oro, Sudáfrica conquistó el título venciendo a Nueva Zelanda 15-0.

El circuito continuará de la siguiente forma: Ciudad del Cabo (13-15 de diciembre), Hamilton (25-26 de enero), Sydney (1-2 de febrero), Los Ángeles (29-1 de marzo), Vancouver (7-8 de marzo), Hong Kong (3-5 de abril), Singapur (11-12 de abril), Langford (2-3 de mayo) y París (30-31 de mayo).

Se han jugado 19 circuitos de rugby seven en la historia y Nueva Zelanda ganó 12 (55 torneos), Fiyi (31) y Sudáfrica (29) tres y Samoa (10) uno.