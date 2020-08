Los Pumas continúan con la preparación en Escobar

Comenzó la segunda semana de entrenamientos para Los Pumas, que continúan su puesta a punto de cara a lo que puedan llegar a ser sus próximos desafíos. Como fue habitual en los primeros días, bajo el estricto protocolo exigido por las autoridades nacionales y manteniendo los mismos grupos de trabajo, los dirigidos por Mario Ledesma se dividieron en tres estaciones: gimnasio, destrezas de movimiento y resistencia física.

El centro y wing del seleccionado argentino de rugby Matías Orlando consideró hoy que la oportunidad de jugar en Los Pumas “la tenemos todos”.

“La oportunidad de jugar la tenemos todos, hoy podemos entrenar en grupos reducidos y tenemos que dar todo", dijo Orlando en declaraciones reproducidas por el departamento de prensa de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Matías Orlando, uno de los tucumanos convocados, se incorporó al plantel el sábado pasado y remarcó: “Poder volver a entrenar con el grupo está muy bueno. Tenemos protocolos y pasos para dar en función de cuidarnos y es por lo que tenemos pasar hoy. Pero poder empezar a movernos es muy bueno”.

“Por suerte pasé la cuarentena en Tucumán donde se permitió practicar al aire libre y pude llevar adelante los trabajos que nos mandaban los preparadores físicos”, explicó el centro y wing.

Acerca de su recuperación Orlando informó: “El hombro lo estoy sintiendo bien, todavía no hago nada de contacto porque no podemos hacerlo en esta primera etapa. Los primeros meses después de la cirugía, con la pandemia los kinesiólogos no podían trabajar así que esa etapa me llevó un poco más de tiempo. Ahora ya me encuentro entrenando a 'full' para ponerme a tono”.

image.png El tucumano Matías Orlando forma parte de los grupos entrenamientos de Los Pumas.

Remontándose a los primeros trabajos con Los Pumas de manera virtual por el aislamiento, el tucumano explicó: “A pesar que la convocatoria y los primeros entrenamientos fueron por Zoom no dejamos de ser Los Pumas”.

Más expresiones desde Maschwitz

Orlando apuntó que “en esos primeros tiempos se trabajó con el staff en cómo iba a ser la forma de trabajo y los planes a futuro con Francia 2023 como el objetivo a largo plazo y principal”.

“En caso de jugar el Rugby Championship, vamos a llegar de la mejor manera posible. No podemos cambiar nada de la realidad. Nosotros tenemos que poner la cabeza en lo que podemos manejar. Hay cosas que no dependen de nosotros, como el torneo que todavía no se oficializó, pero como dije, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar”, describió.

“Los más chicos que veo todos los días en mi turno de entrenamiento tienen un empuje y ganas bárbaras”, resaltó el jugador formado en Huirapuca.

El presente marca una realidad distinta en los entrenamientos y respecto a los protocolos, Orlando señaló: "Lo tomamos con mucha responsabilidad, sabemos lo que implica hoy esta situación. Nos cuidamos mucho, tanto en los entrenamientos como cuando volvemos a casa".

Para el jugador tucumano "la continuidad de poder seguir entrenando y preparándonos dependen de que no haya contagios, por lo tanto cada jugador tiene que ser responsable”.

En la segunda semana de entrenamientos el plantel continúa entrenando en Casa Pumas, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, con los jugadores divididos en dos turnos y, a su vez, en diferentes grupos de trabajos para respetar el distanciamiento social y las medidas de higiene necesarias, tanto en la campo de juego como en el gimnasio.