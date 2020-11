Los Pumas empataron con Australia 15-15 en el Tres Naciones

Tras culminar la cuarta fecha del certamen Argentina (dos partidos jugados), Australia (tres) y Nueva Zelanda (tres) suman seis unidades. El próximo sábado, a las 5.45 de la Argentina, Los Pumas jugarán nuevamente ante los All Blacks.

El primer tiempo

El partido arrancó con todo. No dio respiro a nadie. En apenas cuatro minutos de juego llegó la apertura del marcador por un penal de Reece Hodge, dos minutos más tarde llegó el empate de Nico Sánchez, se lesiono Imhoff y se produjo el ingreso del rosarino Boffelli. La cosa no quedo ahí porque les anularon un try a los australianos por haber pisado la línea de touch.

image.png El cordobés Matías Alemanno y el rafaelino Mayco Vivas observar atentamente la acción del medio scrum de los australianos.

En los primeros veinte minutos la iniciativa y el dominio en cuanto a lo territorial fue para los anfitriones. Argentina no tuvo el control de la pelota en un choque ante un rival muy duro. La defensa pudo ser mejor, hubo problemas en el scrum, aunque en el line out alternó buenas y malas. Con pocas llegadas claras al ingoal rival, el equipo argentino logró sumar con otro penal del tucumano Sánchez. Seguidamente llegó un penal de los dueños de casa de la mano del apertura Hodge, producto de una infracción del capitán Matera en una formación espontánea, con lo que el marcador quedó igualado 6 a 6 a poco menos de cinco minutos del final del primer período. En el epílogo del primer tiempo hubo un momento de intemperancia cuando Alemanno es tackleado, y algo más por el pilar Tupou, reaccionó Sánchez y el partido se debió frenar para calmar las aguas.

Con tiempo cumplido les anularon otro try a los anfitriones en este caso por un forward pass. Al descanso se fueron los australianos ganando por 9 a 6, tras un penal convertido por Reece Hodge. Podría resumirse en que Los Pumas la sacaron barata, los Wallabies estuvieron más cómodos y encontraron grietas en la defensa visitante.

En la etapa complementaria

En el comienzo del segundo tiempo, se produjo el ingreso desde el vestuario del rafaelino Mayco Vivas con la camiseta 17 en reemplazo de Tetaz Chaparro. La reiteración de faltas del equipo visitante terminó con una amarilla al hooker Montoya y un penal de Hodge que puso el marcador 12 a 6. El tucumano Sánchez en casi siete minutos fallo un penal y los locales seguían arriba en el marcador.

Los Pumas se mostraron imprecisos, no consiguieron la posesión y les costó entrar en juego. La noche australiana tuvo otra invitada como fue la lluvia. Y sobre llovido, mojado, ya que Hodge logro sumar tres más y poner 15 a 6 el marcador en favor de los dueños de casa. Pasados los 23 minutos, Nico Sánchez logró descontar con un penal y poner 15 a 9 el score, luego de una infracción de los australianos en un scrum. Un tackle eficiente de Mayco Vivas provocó una infracción de los australianos, Cachorro Sánchez logró sumar de a tres y dejar el marcador 15 a 12. Llegó el empate del 10 argentino con un penal desde casi mitad de cancha, y el tanteador quedó igualado en 15.

image.png Los Pumas lograron vencer a Nueva Zelanda 25 a 15, y ahora consiguieron un empate ante los Wallabies 15 a 15.

Esos penales que igualaron el marcador pusieron en apriete a los australianos que comenzaron a verse nerviosos y algo imprecisos. De un error arbitral, ya que cobró indebidamente un knock-on a Boffelli, terminó con un penal de Hodge que desperdició la chance de quedarse con la victoria. En el final, casi los gana Argentina, un kick de Matera dejó a Cordero cerca del try, pero no pudo ser y el cotejo dejó un empate que sirve para seguir creciendo y corregir algunas cosas para lo que viene.

Síntesis:

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julian Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer y Rorigo Bruni ; Gonzálo Bertranou y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Baustista Delguy y Santiago Carreras. Entrenador: Mario Ledesma.

Luego ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.

Australia: Scott Sio, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Rob Simmons y Matt Philip; Ned Hanigan, Michael Hooper (capitán) y Harry Wilson: Nic White y Reece Hodge; Marika Koroibete, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Tom Wright y Tom Bank. Entrenador: Dave Rennie.

Luego ingresaron: Folau Fainga'a, Angus Bell, Allan Alaalatoa, Rob Valetini, Liam Wright, Jake Gordon, Noah Lolesio y Filipo Daugunu.

Primer tiempo: 4, 35 y 44', Penales de Hodge (AUS); 6 y 32', Penales de Sánchez (ARG).

Resultado Parcial: Argentina 6 – Australia 9.

Segundo tiempo: 4 y 16', Penales de Hodge (AUS); 23, 27 y 31', Penales de Sánchez (ARG).

Amonestado: 4', Montoya (ARG).

Cancha: Mc Donald's Jones Stadium de Newcastle

Referee: Paul Williams (Nueva Zelanda).