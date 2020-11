Los Pumas ganaron en su segundo amistoso en Sidney

Los Pumas señalaron nueve tries por intermedio de Tomás Cubelli (2), Santiago Cordero (2), Santiago Carreras, Pablo Matera, Domingo Miotti, Juan Cruz Mallía y Sebastián Cancelliere, con tres conversiones de Nicolás Sánchez y tres de Miotti.Para Rugby Australia sumaron tries Isi Naisarani (2), Triston Reilly y Mark Nawaganitawase, con dos conversiones de Will Harrison.

El combinado local, con jugadores que buena parte de ellos jugaron el fin de semana pasado ante los All Blacks y con experiencia en el Super Rugby, logró inquietar a Los Pumas en los primeros minutos del primer tiempo atacando por el lado del inexperto Francisco Gómez Kodela, señaló A Pleno Rugby.No obstante la agresividad en el contacto de Marcos Kremer y Matera, la velocidad de Carreras y Juan Imhoff y el panorama de Cubelli, inclinaron la balanza para el lado argentino.

En el segundo tiempo Argentina marcó la diferencia en ataque con velocidad, consistencia y acertadas carreras, pero también demostró que cada vez que fue atacado sufrió por la carencia de coordinación defensiva y se cometieron muchos penales. Finalmente, en el tercer período, con los más inexpertos en la cancha, todo fue con mas pujanza que orden, con elementos de Los Pumas que están sumando experiencia en cada minuto de juego ante calificados rivales siendo el futuro del equipo.

Los Pumas 2.jpg El medio scrum Tomás Cubelli fue otro de los puntos positivos de Los Pumas en el amistoso ante Rugby Australia Selection en la previa del Tres Naciones. Foto: prensa UAR

Testimonios desde Australia

El head coach de Los Pumas, Mario Ledesma, consignó que "fue una semana lindísima. Fue una alegría enorme, emoción volver a encontrarse, entrenar juntos y eso se ve todos los días y se traduce en la cancha. Tenemos una semana entera de mucho laburo para encarar un partido difícil. La prioridad es ir preparando el primer partido".

Por su parte, el capitán Pablo Matera destacó que “estoy muy contento por el partido de hoy. Creo que no se notó la diferencia con los que nos sumamos después y demostramos que estamos todos muy preparados. Fue una muestra de carácter para todo el equipo que lo sacamos adelante en circunstancias anormales jugando tres tiempos y con tantos cambios. Pero lo encaramos bien, obtuvimos lo que planteamos y logramos un partido muy prolijo dentro de lo que se podía”.

El tercera línea formado en Alumni de Buenos Aires expresó que “Hay algunos chicos nuevos que no conocía personalmente, con los que no había compartido nunca una cancha y me llena de orgullo porque vienen con una energía tremenda y unas ganas de estar acá que contagian. Ahora se viene otra gran semana como las que venimos viviendo. Vamos a poner un poco más de foco en el rival y serán días exigentes de mucho laburo”.

Síntesis.

Los Pumas 57 - Rugby Australia Selection 24

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Luego ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Facundo Bosch, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Rodrigo Fernández Criado, Juan Pablo Zeiss, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero, Federico Wegrzyn, Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Santiago Medrano, Tomás Albornoz, Ignacio Calás, Joaquín Oviedo, José Luis González, Ignacio Calles, Matías Orlando y Juan Martín González.

Australia XV: Harry Johnson-Holmes, Connal McInerney y Vaauli Faamausili; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Rob Valetini, Fraser McReight e Isi Naisarani; Joe Powell (capitán) y Will Harrison; Triston Reilly, Irae Simone, Len Ikitau, Mark Nawaqanitawase y James Ramm.

Primer tiempo: 7', Try de Carreras (LP);11', Try de Reilly (RAU), y 22 y 29', Goles de Sánchez por Tries de Cubelli (LP).

Resultado Parcial: Rugby AU XV 5 – Los Pumas 19.

Segundo tiempo: 6 y 21', Goles de Harrison por Try de Naisarani -2- (RAU); 9', Gol de Sánchez por Try de Matera (LP); 15', Try de Nawaqanitawase (RAU), y 17 y 29', Goles de Miotti por try de él mismo y de Cordero (LP).

Resultado Parcial: Rugby AU XV 24 - Los Pumas 40.

Tercer tiempo: 13', Gol de Miotti por Try de Mallía (LP); 21 y 27', Tries de Cancelliere y Cordero (LP).

Resultado Final: Rugby AU XV 24 - Los Pumas 57