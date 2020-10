Los Pumas lograron ganar en Australia

En el complemento, la escuadra argentina logró revertir el resultado adverso, y por eso no demoraron en llegar los ensayos. Primero el tercera línea debutante Joaquín Oviedo, y luego llegó el try del full back Santiago Carreras.

La mejor acción sin dudas fue el ensayo conseguido por Carreras, quien comenzó a esquivar jugadores rivales a pura determinación y cambio de paso, para dejarle todo servido a Francisco Gorrisen para que pueda lograr el try del triunfo de los conducidos por Mario Ledesma.

30102020 f2 los pumas australia xv en sidney.jpg El rosarino Emiliano Boffelli peleando ante un australiano la obtención de la pelota. Prensa UAR

Los australianos lograron concretar un nuevo try en el epílogo del cotejo, pero Los Pumas lograron mantener la ventaja y asi conseguir la primera victoria en lo que fue su primer partido del año, el cual contó como elemento titular con la presencia del santafesino, formado en el CRAR de Rafaela, Mayco Vivas.

Los Pumas harán trabajo regenerativo el día sábado y el domingo tendrán libre. Por su parte, el próximo lunes, el Seleccionado Nacional se mudará para el centro de Sídney, en la zona de Darling Harbour. A su vez, el martes de 3 noviembre se reunirán con el resto de la delegación proveniente de Norwest Sídney.

La escuadra nacional jugará el primer partido del Tres Naciones el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda desde las 3.10 (hora de la Argentina), luego el 21 lo harán ante Australia, el 28 nuevamente frente a los All Blacs y cerrarán el 5 de diciembre con los Wallabies, todos estos partidos a las 5.45.

30102020 f3 los pumas australia xv en sidney.jpg Cubelli destacó el poder plasmar situaciones reales de concreto en un partido amistoso. Prensa UAR

Testimonios desde Sidney

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, expresó que "hay cosas para apoyarse y seguir mejorando. El resultado es bueno. Todos los chicos tuvieron roles difíciles que cumplir y todos rindieron por arriba de lo esperado". Agregó que ""Nos sentimos privilegiados de poder estar acá y esto lo hacemos por todos lo que están en Buenos Aires pasando un momento difícil. Juntarnos con los que están en la burbuja y llegaron de Europa será un momento muy lindo para todos".

Por su parte, el capitán del cotejo ante Australia XV, Tomás Cubelli, manifestó que "No pudimos concretar al principio. Generamos muchas oportunidades y eso no afectó a la totalidad del equipo porque seguimos intentado hasta el final. Me quedó también con la defensa del resultado, que es algo importante". El medio scrum de Los Pumas sostuvo que "Empezar a tener las primeras sensaciones, situaciones reales de contacto. Algo más parecido a lo que nos vamos a encontrar en el Tri Nations. Me pone muy contento que jugadores que vienen de seleccionados juveniles, de los clubes y de Argentina XV, lleguen acá y estén cómodos para jugar estos partidos".

30102020 f4 los pumas australia xv en sidney.jpg Los Pumas debutarán el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda en el Tri Nations 2020. Prensa UAR

Síntesis

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya y Juan Pablo Zeiss; Lucas Paulos y Rodrigo Fernández Criado; Santiago Grondona, Francisco Gorrisen y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Emiliano Bofelli y Santiago Carreras. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Ignacio Calas, José Luis González, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz, Sebastián Cancelliere, Federico Wergzyn, Joaquín Oviedo, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra y Lucio Sordoni.

Rugby Australia Selection: Jermaine Ainsley, Folau Fainga’a y Angus Bell; Trevor Hosea y Caderyn Neville;Isi Naisarani, Liam Wright (capitán) y Lachlan Swinton; Jake Gordon y Will Harrison; Tom Wright, Len Ikitau, Tepai Moeroa, James Ramm y Jack Maddocks.

Ingresaron: Connal McInerney, Harry Johnson-Holmes, Vaauli Faamausili, Tom Hooper, Pete Samu, Joe Powell, Ben Donaldson, Alex Newsome, Josh Kemeny, Triston Reilly, David Porecki, Rob Valentini.

Primer tiempo: 28 y 38’, Tries de Ikitau y T. Wright (RA).

Segundo tiempo: 15 y 22', Goles de Miottti por Tries de Oviedo y Carreras (LP); 25', Try de Gorrissen (LP), y 32', Try (RA).

Estadio: TG Millner Sportsground.

Referee: Nick Berry (Australia).