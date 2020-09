Los Pumas retornaron a los entrenamientos en Escobar

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas regresó a los entrenamientos en el predio que tiene la Unión Argentina de Rugby (UAR) en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido bonaerense de Escobar.Se trata de la tercera semana de prácticas las cuales se llevan adelante de acuerdo con el protocolo aprobado en el marco de las restricciones que rigen por la pandemia de coronavirus.

Los jugadores trabajan simplemente en lo físico, no está habilitada la práctica del rugby. Son trabajos físicos de gimnasio, a veces la inclusión de la pelota simplemente a nivel individual, practicando alguna destreza. Hasta el momento no pueden realizar nada en conjunto. Son grupos de seis jugadores los que concurren a los entrenamientos, aunque no se pueden cruzar el uno con el otro.

Recordemos que los jugadores que están recuperando del covid son el entrerriano Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González y Federico Wegrzyn, más los casos del staff con Marcelo Loffreda y el rosarino Martín Mckey. El resto del plantel pudo completar la semana de entrenamientos entrenando en Casa Puma. Y de hecho comenzó a realizarlo en la jornada de lunes.

Los dirigidos por Mario Ledesma seguirán trabajando en los grupos formados y rotando por las estaciones de gimnasio, físico y destreza de movimiento. La rutina de estos días, se rotan como decíamos entre el gimnasio, destrezas de movilidad y resistencia aeróbica; respetando las estrictas normas de higiene, seguridad y distanciamiento. El elenco nacional se sigue preparando para los próximos desafíos que pueden llegar a tener por delante.

El wing Sebastián Cancelliere manifestó que "volver a entrenar era lo que todos queríamos, más allá que tengamos los protocolos de distanciamiento y que estamos impacientes por pasar la pelota y tener algo de contacto, dimos el primer paso. Estamos todos muy contentos de volver a entrenar juntos. Poder entrenar en una cancha y tener contacto con la pelota aunque no la podamos pasar hace que estemos todos de buen humor.

"En estos cinco meses entrenamos de manera particular en nuestras casas pero no es lo mismo. Ir a Casa Pumas y ver una cancha de rugby es espectacular. Estamos poniéndonos a tono físicamente para emparejarnos entre todos y llevar la vara bien arriba" destacó el back formado en el Hindú Club de Buenos Aires.

El también integrante de Jaguares sostuvo que "en estos primeros entrenamientos me di cuenta que me encuentro bien. El físico va a ser una cuestión muy importante para cómo queremos estar preparados para defender y atacar. Hay que aprovechar para pulir ciertas cuestiones del sistema que iremos mejorando cuando podamos tener contacto". Agregó que "Entrenamos dividimos en tres estaciones: una de gimnasio bastante fuerte, otra de destreza de movimientos y físico. Como estamos haciendo bastante bien las cosas respecto a los cuidados, no tenemos contacto con los demás grupos".

192020 f2 los pumas entrenamiento en escobar.jpg El talentoso back Sebastián Cancelliere en una de las prácticas del elenco nacional. Prensa UAR

Incertidumbre en Escobar

Una cuestión clave es saber cuando el seleccionado comenzaría la burbuja sanitaria, eso que le permite encerrarse, estar todos conviviendo sin correr el riesgo de estar en contacto con gente del afuera. El plantel estaría resguardado en ese sentido, eso les daría el puntapié para hacer situaciones de contacto o situaciones de rugby.

Es un poco ilógico cambiarles a los jugadores esa dinámica y aislarlos de la familia cuando aún no está confirmada la realización del Championship. La UAR hasta que no tengan la confirmación de que dicha competencia se va a realizar la idea es no meterlos en una burbuja ni alejarlos de su familia, de su día a día normal, pero están aguardando la confirmación de Nueva Zelanda.

La cuestión es la realidad de lo que pasa con esta pandemia, de repente el rebrote los puso nuevamente contra las cuerdas. No extrañaría que deban Los Pumas mudarse a Australia a partir de ofrecer mayores garantías sanitarias para jugar el Rugby Championship que debería arrancar en noviembre venidero.