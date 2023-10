Los Pumas sufrieron, pero ganaron y clasificaron a cuartos de final

Al cabo del primer tiempo, Los Pumas se fueron al descanso ganando por un ajustado 15 a 14. Las acciones fueron parejas, los argentinos buscaron desequilibrar en las situaciones de contacto, pero les costó más de la cuenta. No hubo buen control de pelota por parte de ambos elencos. En los primeros minutos se pudo observar a un equipo argentino con mucha actitud, concentración y dureza en defensa. Hubo un buen comienzo de Los Pumas a partir del try del refínense Chocobares que logró convertir el rosarino Boffelli.

image.png El full back formado en Jockey de Córdoba, Juan Cruz Mallía, se dio el gusto de marcar tres tries frente a los Japoneses.

Japón buscó ordenar sus movimientos, utilizó bien el ancho de la cancha, y Amato Fakatava logró el primer ensayo que con la conversión puso el marcador 7 a 7. Pisando los veinte minutos, el trámite se mantuvo con acciones muy parejas. Argentina buscó el contacto, pero le costó superar la marca japonesa. A pesar de contar con un hombre de más, por la amarilla que recibió Amato Fakatava por un impacto a Thomas Gallo. Seguidamente, Argentina perdió a Pablo Matera, quien debió ser reemplazado por Alemanno por una lesión.

En casi treinta minutos de juego, a partir de una buena acción de Mateo Carreras, quien a pura velocidad y determinación cosechó el segundo ensayo para los argentinos que no pudo convertir Boffelli por lo que el marcador quedó a favor de los sudamericanos 12 a 7. Tras un penal de Boffelli, Japón nunca dejó de animarse, y nuevamente por la vía de los backs logró Naoto Saito acortar diferencias y dejar el marcador 15 a 14 arriba para los argentinos. Fue un primer tiempo intenso, en el que a los conducidos por Cheika le faltó tener más claridad.

image.png Tomás Lavanini y el entrerriano Marcos Kremer fueron dos de los puntos altos que tuvo el elenco nacional frente a Japón en Nantes.

En el comienzo del complemento, Argentina arrancó con todo, ya que llegó el segundo ensayo del tucumano Mateo Carreras que sumado a la conversión de Boffelli dejó el score 22 a 14 a favor de Los Pumas. Cuando el reloj marcaba diez minutos, el apertura japonés Rikiya Matsuda concretó un penal para dejar las acciones 22 a 17.

En un contexto de mucha paridad, la clave pasó por el centro de la cancha, aunque los backs, en general, no contaron con espacios para crear jugadas de calidad. Nuevamente Japón consiguió achicar la diferencia, en esta ocasión a partir de un drop de Lomano Lemeki quien acertó un drop desde casi mitad de cancha para dejar las cosas 22 a 20 a favor de los argentinos.

Cerca de los veinte minutos, el rosarino Boffelli en combinación con el cordobés Mallía logró un nuevo try que con el goal dejó las cosas 29 a 20. Llegaron algunas modificaciones, como el caso del tucumano Nicolás Sánchez, el rafaelino Rubiolo y el cordobés Bazán Vélez.

image.png El rosarino Emiliano Boffelli cumplió una buena labor, en esta acción consiguiendo un try en el complemento ante Japón.

En un partido muy abierto, en cuanto al resultado final, Jone Naikabula se anticipó a la defensa nacional y Jone Naikabula consiguió apoyar en el ingoal argentino para poner el marcador 29 a 27. Se convirtió en un partido que no daba respiro, hasta que llegó el hat-trick de Mateo Carreras, que le permitió a Los Pumas ponerse 36 a 27 y cosechar el punto bonus.

A seis minutos del final llegó un penal Nicolás Sánchez para dejar el marcador 39 a 27. Con eso Argentina se aseguró el triunfo. Fue un final para el infarto, pero con un Marcos Kremer excepcional, Argentina se llevó un triunfo muy complicado pero que le permitió clasificar a cuartos de final, y verse las caras con Gales.

Síntesis:

Los Pumas 39- Japón 27

Los Pumas: Tomás Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomas Lavannini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Matías Alemanno por Matera, Eduardo Bello por Gómez Kodela, Pedro Rubiolo por Lavanini, Lautaro Bazán Vélez por Bertranou, Nicolás Sánchez por Santiago Carreras, Joel Sclavi por Gallo, Matías Moroni por Cinti, y Creevy por Montoya.

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Gu; Jack Cornelsen y Amato Fakatava; Michael Leitch, Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley y Kotaro Matsushima; Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph. Luego ingresaron: Asaeli Ai Valu, Craig Millar, Warner Dearns, Atsushi Sakate, Jone Naikabula, Amanaki Saumaki, Kenta Fukuda y Ryohei Yamanaka.

Primer tiempo: 2', Gol de Boffelli por Try de Chocobares (A); 17 y 38', Goles de Matsuda por Tries de Fakatava y Saito (J); 28', Try de M. Carreras (A), y 34', Penal de Boffelli (A).

Amonestado: 23' Labuschagne (J).

Parcial: Japón 14 - Argentina 15.

Segundo tiempo: 7 y 19', Goles de Boffelli por Tries de M. Carreras y del mismo (A); 11', Penal de Matsuda (J); 16', Drop de Lemeki (J); 26', Gol de Matsuda por Try de Naikabula (J); 28', Gol de Sánchez por Try de M. Carreras (A); 34', Penal de Sánchez (A).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Stade de la Beaujoire (Nantes)