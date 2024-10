Maradona-Messi: Un vínculo que cambió con el paso de los años

Durante la Copa del Mundo, el combinado nacional sufrió una contundente derrota ante una poderosa Alemania por 4-0, y los rumores acerca de posibles conflictos entre ambos comenzaron a circular y a tomar cada vez más fuerza.

Si bien se decía que la relación entre los “cracks” no era la mejor, ellos mismos se encargaron de disipar las dudas acerca de su vínculo en posteriores entrevistas.

Sin embargo, posterior a la derrota del combinado nacional ante Chile en 2016 por la final de la Copa América, que a su vez fue la segunda de manera consecutiva ante La Roja por la misma instancia, Maradona puso en duda el liderazgo de Messi.

"Por respeto a Leo (Messi) no digo si él es mejor o yo fui mejor. Hay que dejarlo tranquilo. Lo quiero mucho y lo disfruto cuando lo veo en la cancha. Es buena persona. Pero no tiene personalidad. No tiene mucha personalidad como para ser líder”, declaró “El Diego” tiempo atrás.

Un año más tarde, volvió a mencionar que el actual jugador del Inter Miami no tenía el don del liderazgo de manera natural.

"No, eso no se compra. Eso viene dentro, viene de serie. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo ahí y motivarlos", aseveró.

Por otro lado, ante la constante comparación del astro argentino con el portugués Cristiano Ronaldo durante gran parte de su carrera, Maradona nunca se pronunció acerca de un favoritismo por alguno de los dos futbolistas, sino que siempre destacó lo conseguido por ambos.

"Messi no es más que Cristiano y tampoco Ronaldo es más que Messi. A mí me encantan los dos, los quiero en mi equipo, porque siempre dan la cara", exclamó en octubre del 2016.

Más adelante, Argentina, de la mano del surgido en Barcelona, viajó a Rusia para disputar el mundial 2018, luego de que en la anterior Copa del Mundo haya perdido la final contra Alemania por 1-0 con un gol agónico para los europeos sobre el final del segundo tiempo extra.

En dicho torneo, al que el elenco albiceleste llegó con pocas expectativas debido a que logró clasificar con lo justo con una excelsa actuación de Messi ante Ecuador, en la que convirtió tres goles.

El respaldo de Maradona para Messi

Sin embargo, pese a la temprana derrota frente a Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 por 4-3, “Pelusa” respaldó el desempeño de Messi en el mismo y lo defendió de las críticas que sufrió el rosarino.

“¿Messi, que dio la cara y dio todo lo que tenía que dar? Yo erré cinco penales seguidos y sin embargo seguí siendo Maradona, el juego de Argentina y los dos puntos que perdió no creo que pasen por el penal de Messi, absolutamente”, expresó el campeón del mundo de 1986 sobre los reclamos hacia su “sucesor” luego del penal fallado ante Islandia en la primera jornada de la fase de grupos del torneo más importante a nivel selecciones.

"Me gustaría hablarle a Leo, decirle que no es culpable de nada, de absolutamente nada. Que yo te quiero como siempre, te respeto como siempre. Para mí has jugado conmigo un Mundial excepcional, hiciste figura a todos los arqueros que tuviste enfrente y hoy, en el día de tu cumpleaños, te dedicamos este programa con Víctor Hugo, que no sé si te llegará, pero es de corazón, de verdad, aunque digan lo que digan".

Por último, el rosarino agradeció el apoyo recibido por Maradona y mostró su respeto hacia uno de los mejores jugadores de la historia del deporte.

“Me pone contento que hable bien de mí, de nosotros. Sabemos todo lo que él significa, lo que es para los argentinos, y que nos apoye es fundamental porque lo que él dice la gente lo escucha, y que él esté con este grupo es bueno. Lo que dice él es palabra sagrada”, sentenció.

Días después del fallecimiento de “Pelusa”, el ex Barcelona, cuando defendía los colores azulgranas, lo homenajeó al festejar un gol convertido ante el Osasuna, quintándose la camiseta del elenco de Cataluña y mostrando la que utilizó el nacido en Fiorito en su paso por Newell´s, apuntado sus brazos hacia el cielo.