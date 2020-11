Mario Ledesma: "Quiero destacar el trabajo defensivo"

"La verdad es que hubo cosas parecidas a lo que pasó la semana pasada en cuanto a la precisión, nos costó hacer pié en el scrum, por momentos en el line out. Nuevamente el equipo se sintió cómodo sin la pelota en su poder, pero las pelotas que se obtienen frente a este tipo de equipos hay que aprovecharlas" comenzó explicando Mario Ledesma.

El head coach de Los Pumas sostuvo que "la sensación que me quedó es que cada vez que los atacmaos logramos quebrarlos, cada vez que los atacamos dominamos el contacto, tengo en la memoria un par de pelotas de Marcos que después perdimos en el piso, jugadas de primera fase, así que hay que mejorar para lo que viene".

image.png El entrenador argentino Mario Ledesma señaló que "fuimos imprecisos pero debo destacar el trabajo hecho en defensa".

"En el entretiempo nos dijeron que hacía mucho calor, que la pelota estaba muy mojada y que se hacía dificil controlar la pelota, pero yo creo que a ellos se les caía mucho menos. El lado positivo es el debut de Lucas Paulos, la rotación que era importante para los chicos que estaban haciendo un gran esfuerzo. Quiero destacar el trabajo defensivo, porque hubo 21 puntos que vinieron de pelotas que quedaron en el piso" comentó el exhooker del seleccionado nacional.

Ledesma consideró que "cuando nos atacaron, y nos atacaron mucho cerca del ingoal, hubo defensas que la verdad impresiona y genera admiración. La curva de aprendizaje de jugadores jóvenes, sobre todo en la primera línea, y son las primeras cosas que se me vienen a la memoria".

También explicó que "creo que el line out, más allá de alguna desprolijidad por parte nuestra sigue siendo una plataforma muy confiable, y donde los chicos se sienten fuertes. Lógicamente que no anduvo bien todo lo que queríamos nosotros pero no me genera ninguna duda, ya que están laburando muy bien. En cuanto al scrum, las veces que logramos entrar bien, y hacer lo que queríamos plasmar, tuvimos buenos scrum, y en algunos casos no la tuvimos. Pero forma parte del aprendizaje que tiene este equipos con chicos jóvenes".

Agregó que "cuando vos defendés con muchas personas en la línea y jugás con dos full backs atrás hay bastante espacio, y lo van a tratar de aprovechar, pero no me pareció que nos metieran muchos puntos de ese tipo de pelotas. Creo que usaron bien el pie, nos metieron mucha presión, pero le tengo la confianza a los chicos que tenemos ahí atrás".