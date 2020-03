Mascherano, el coronavirus y su paso por China: le apuntó a la sopa de murciélago

El brote del coronavirus continúa siendo materia de estudio. Si bien no hay confirmación oficial, muchas teorías apuntan a los mercados de animales exóticos de la ciudad de Wuhan originaron la pandemia, aunque estos están en casi todas las ciudades y pueblos de China. Estos mercados han generado un gran debate a raíz de la enfermedad que azota al mundo, y Javier Mascherano habló sobre el tema desde su experiencia tras su paso por el Hebei Fortune en una entrevista.

Mascherano se refirió a su experiencia en China con los mercados de animales. “Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allá, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus".

“Tienen una sospecha de que haya salido de la sopa de murciélago, pero al día de hoy todavía no se sabe. También hay que entender que son 1.500 millones de personas y es muy difícil encontrar alimentos para todos. No los justifico, pero la realidad es que son tantas las personas que muchas veces hay gente de la China profunda que no tiene acceso a los alimentos tradicionales que tiene el resto del mundo” agregó el Jefecito.

Así mismo, el jugador de Estudiantes resaltó las diferencias culturales en lo alimenticio. “Ellos son fanáticos de la comida. Siempre en abundancia. Hacen banquetes como en la época de los vikingos. También tiene relación con el hecho de que se hayan abierto al mundo en los últimos tiempos. Pero cuando nosotros también le decimos que comemos las mollejas, el chinchulín o la tripa gorda de la vaca se sorprenden. Es un tema cultural de cada país”.