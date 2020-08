Mauro Córdoba: "Es imposible jugar sin público"

El Club Infantil Defensores de Peñaloza fue fundado en el año 1987, y es una de las instituciones que conforman la prestigiosa Liga Santafesina de Fútbol. La pandemia por el covid-19, provocó la cuarentena y el cierre de las instituciones deportivas y la suspensión del campeonato liguista. Pero en base a mucho sacrificio, y trabajo denodado, Peñaloza sigue por la misma senda.

"Este tema de la cuarentena la estamos pasando como la mayoría de los clubes que estamos acá en el cordón oeste. La mayoría de los clubes de la ciudad y los de la Liga la están pasando mal con este tema de la pandemia. Es una situación dura para nosotros como institución y para los jugadores de todas las divisiones" le dijo Mauro Córdoba a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Defensores de Peñaloza manifestó que "la ansiedad los está matando a los chicos, y cada vez que se aleja más el tiempo de que han dejado de practicar deporte, día a día te mandan mensajes para saber cuándo podría volver la actividad. Pero bueno, esta es la situación que nos toca vivir y como siempre vamos a tratar de salir adelante con mucho compromiso y sentido de pertenencia".

"A los jugadores del plantel superior y al de inferiores se les dio la misma indicación. Que traten de hacer y cumplir con el aislamiento que mandan las autoridades sanitarias. Para cuidarse, porque si bien en el mundo del fútbol amateur estamos ansiosos por volver a jugar, más vale cuidarse ahora, y la salud es más importante que el deporte. Si bien te ayuda psicológicamente, físicamente, y te despeja, pero a uno le duele ver el club parado y sin gente, pero estamos en una situación dura, en el cual más vale prevenir que curar" expresó el dirigente de la prestigiosa entidad liguista.

A fines de diciembre del año pasado tras la respectiva asamblea, Mauro Córdoba reemplazó a Pascual Micucci en la presidencia de Peñaloza. "Yo ya venía trabajando en la comisión directiva de Pascual, lo fuimos ordenando al club, siendo muy importante que se terminó el año con el club saneado y con superávit. Creo que no se ha podido lograr eso durante muchos años en el club, y se consiguió. Para mí es una gran satisfacción haber sido elegido de un club, en el cual uno actúa en mi caso como hincha. Porque yo soy primero hincha de Peñaloza, porque me crié acá, en la sede en la que estaba en los primeros años, antes de ser trasladado acá. Llegar a ser presidente, gracias al apoyo de la gente, y lo que te impulsa a tomar el cargo. Estaba en la función de técnico, quería seguir dirigiendo, y fue algo que me estimuló el respaldo de todos, para tomar la decisión de asumir".

1582020 f2 mauro cordoba presidente club peñaloza liga santafesina.JPG Córdoba reemplazó en el cargo de presidente a Pascual Micucci. UNO Santa Fe

Más consideraciones

A cerca de cómo está Peñaloza en lo deportivo, Córdoba explicó que "tuvimos un 2019 creo que bueno. Desde el 2014 que estoy en el club, primero como técnico, y en 2015 se fueron sumando otros muchachos, que vamos con la misma mentalidad, y entonces ya se pegó un salto de calidad. En el sentido que durante varios años jugamos copa de bronce, y ahora se logró pasar a jugar por la copa de plata. Que ya es más competitiva, y ahí enseguida notas lo que se ha crecido deportivamente. Porque esto es todo un proceso, y lleva su tiempo, y creo que vamos por el buen camino".

"Íbamos camino a tener un buen año, similar al anterior, porque a nosotros nos cuesta mucho contar con jugadores en el plantel superior. Acá no es como en otras instituciones que hay equipos que le pueden arrimar algún mango al jugador, acá el jugador de primera te aporta para que el club funcione. En Peñaloza juega el que tiene un gran sentido de pertenencia al club, y no viene por la parte económica. Sino que lo hace por lo que siente" comentó el flamante presidente de la entidad ubicada en Milenio de Polonia 3802.

Agregó que "nosotros estamos cerca de 300 chicos, que es la parte de inferiores. Se ha ido sumando mucha gente, y hay categorías que tenemos unos 35 jugadores. Son muchos los chicos que se han captado entre el año pasado y el arranque de este. Siempre se siente como familia, acá nosotros brindamos una copa de leche, vienen las mamás que colaboran, y los papás pueden hablar con cualquiera de la comisión. Peñaloza es un club más de barrio, bien familiar, en el cual la dirigencia es de puertas abiertas, y el socio puede hablar con cualquiera. Uno escucha y sobre lo que siente va tomando ideas, y las vuelca para mejorar al club. La base de uno es escuchar a los demás, como lo venía viendo antes de ser presidente, ahora trato de aplicar lo que no pregonaba desde afuera".

En relación a como están en materia de seguridad, Córdoba relató que "este tema de la inseguridad, siempre fue el tendón de aquiles. Porque como verás tenemos un barrio humilde detrás de la vía que delimita con el club, y eso nos genera inseguridad. Arrancamos el año, el 2 de enero, con el primer inconveniente de inseguridad. Después cuando se cortó el fútbol por la pandemia, en abril tuvimos otro hecho, y nos abrieron el vestuario. En comparación al año pasado, que hasta julio fueron siete hechos, logramos mejorar. La solución es la colocación del cerco perimetral. Nuestro logro sería cerrar el predio con un tapial, porque ahora no es otra cosa que un flojo tejido. Esa es la única solución de frenar esta situación".

1582020 f3 mauro cordoba presidente club peñaloza liga santafesina (2).jpg En las inferiores de Defensores de Peñaloza se hace un gran trabajo. UNO Santa Fe

El regreso de la actividad

A cerca de qué tipo de competencia cree que se puede llegar a jugar este año, el presidente de Peñaloza dijo que "desde la Liga Santafesina nos enviaron una circular para empezar el 7 de septiembre. Veo muy dificil para nuestro club volver a las prácticas en dicha fecha. Para nosotros implementar el protocolo es muy complejo. La pistolita que utilizas para medir la temperatura tiene un valor de 15.000 pesos. Es un gasto superfluo, no llegamos. Por más que lo queramos hacer no estamos en condiciones de hacerlo. Si nos obligan, bueno buscaríamos de hacer un beneficio para contar con eso. No es sencillo cumplir con el protocolo".

"Vos has podido observar el lugar en donde funcionamos nosotros, cualquiera que viene acá observa que gente albergamos nosotros. Entonces nos resulta duro poder tener que afrontar gastos para poder cumplir el protocolo, simplemente por la razón que no contamos con los fondos necesarios. Esta es una institución de mucho trabajo, de gente de laburo, que no está en condiciones de hacer una compra de este tenor. Pero bueno, forma parte de este momento complicado que estamos pasando" aseguró el dirigente liguista.

1582020 f4 mauro cordoba presidente club peñaloza liga santafesina.JPG Peñaloza apuesta a poder cerrar con un tapial el predio de la entidad. UNO Santa Fe

En cuanto a la vuelta sin público, Córdoba, expresó que "es imposible jugar de ese modo. Porque abrir la jornada ya te genera un gasto en el club, porque no podés ganar lo que no tenés. Sino jugas con público, no podés cobrar la entrada ni hacer funcionar el buffet. A nosotros nos ayuda mucho la cantina, y sino la podés tener, el ingreso es cero. Y hay que pagar árbitros los lunes, el mismo sábado el policía y el enfermero, el que tiene que marcar la cancha, viene gente de la comisión a ayudar, para que la gente venga y se sienta cómoda. Y si vamos a tener que jugar sin público, lo veo muy complicado".

"En las ligas amateurs veo duro poder jugar. Vi que en la Premier League parecían robots corriendo. Ellos mismos, que son profesionales no se entendían, por el formato que tienen de entrenamientos. Todo el tiempo me llegan mensajes de los chicos, empezó acá o allá, pero lo veo complicado. Una pretemporada demanda mucho tiempo. La de principios de año arrancó en enero, para jugar el 15 de marzo, fueron tres meses. Ahora llevamos más de cuarentena cinco meses, y te imaginarás como están los muchachos. Los profes le mandan las actividades, ni todos los cumplen, ni todos tienen los espacios para poder hacerlo en la casa. Hasta el 7 tenemos tiempo, pero es difícil ponerse a punto. Es un ritmo muy acelerado y se termina el año" finalizó el presidente de Peñaloza que muy deferentemente abrió las puertas del club para este reportaje.