Medina asumió como DT de Talleres: "Tenemos el convencimiento de ir por algo importante"

"Para mí es un gusto enorme estar nuevamente en el club. No tiene nada que ver con esa presentación con respecto a la de 2019 y eso habla del crecimiento que ha tenido la institución. Fassi (el Presidente del club) me llamo, tuvimos reuniones muy largas, como son habitualmente, y tuvimos un entendimiento rápido. Me sentí muy cómodo en la primera etapa y necesitaba estar en un lugar en el que quería realmente estar. Los sentimientos que tengo por la gente y por el club son importantes, y a eso se suma que fue fácil encontrar un punto de entendimiento. Hicimos un balance del plantel y creemos que hay herramientas suficientes como para hacer un gran trabajo. Estoy muy entusiasmado e ilusionado, acá empieza un nuevo camino”, valoró el Cacique.