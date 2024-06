Nacional disfruta de un presente deportivo muy positivo

Un presente más que alentador para Nacional

"Por supuesto que las sensaciones son de felicidad, contentos estamos de como se están dando las cosas, pero sabemos que esto es larguísimo, y que todavía falta un montón. Simplemente, lo lindo es ver que el trabajo que vienen haciendo los muchachos, que se vienen esforzando desde el 15 de enero que arrancamos con el trabajo, se les está reflejando en los resultados, y eso ayuda a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo" le dijo Martino Petitti a UNO Santa Fe.

Nacional.jpg El entrenador del albo de barrio Sur destacó que el presente del equipo es producto del trabajo que vienen haciendo los jugadores.

El DT de Nacional sostuvo que "no venía prestando atención que hace siete fechas que no perdíamos, perdimos un sólo partido que fue contra Santa Fe Fútbol. Desde el primer momento tengo que decir que a mi no me gusta llevar y el cuerpo técnico que me acompaña lo estamos asimilando igual, una cabeza de día a día, de semana a semana, y nos concentramos poco en lo que viene y mucho menos en lo que fue pasando. Tomamos lo que hay que corregir y seguimos para adelante, y ver de mejorar siempre". El grupo de trabajo de Nacional cuenta con el aporte de Alexis Gómez como ayudante de campo y director técnico de reserva, mientras que Martín Vivas es el preparador físico, y Miguel Lemos, es el entrenador de arqueros.

La goleada ante El Cadi de Rincón

El elenco albinegro viene de superar por 4 a 2 a El Cadi de Rincón, pero hay una cuestión, es que los triunfos que viene consiguiendo son por varios goles. Sobre ello el entrenador sostuvo que "somos el equipo que más goles ha cosechado, y al que menos le han hecho. En el partido con El Cadi me sorprendió el planteo de ellos, auspicioso, arriesgado, intentando dejar mano a mano a nuestros delanteros contra sus defensores para generar una superioridad numérica en el medio. Pero en ese riesgo beneficio que intentaron correr no pudieron aprovechar nunca ese hombre de más en el medio, y nosotros encontramos todo el tiempo a nuestros delanteros mano a mano, que tienen una jerarquía enorme, en donde Brian Segovia y Federico Farherr, quedaron mano a mano, y no perdonaron".

Nacional.jpg El responsable técnico de Nacional aseguró que el nivel del torneo es muy bueno, y que todavía falta muchos puntos en juego.

"Sacamos mucha diferencia en los treinta primeros minutos de juego, incluso Fede Bravo tuvo varias para meter y lastimar. Se abrió rápido por ese planteo, y cuando ellos intentaron corregir esa situación, no lo supieron manejar. Por lo que supimos aprovechar las oportunidad que dispusimos, y nos quedamos con el triunfo" destacó Petitti.

Siempre hay cosas para corregir

El conjunto del barrio Sur está en un buen momento pero siempre hay cuestiones para corregir y mejorar. Sobre este punto el responsable técnico fue claro al indicar que "lo lindo del fútbol es que siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para ajustar, y el techo siempre está lejísimo. Nosotros tratamos de recuperar la pelota siempre en un cierto lugar de mitad de cancha, gestar y atacar de una cierta manera. Por eso en la semana apuntamos a ajustar ese pase que sale mal, esa presión que viene saliendo descoordinada, y sobre todo alagarlo en el tiempo".

En cuanto a como está conformado el plantel de Nacional, Martino sostuvo que "Este es mi segundo año en Nacional, el año pasado tuve un plantel muy joven, que hicieron un buen trabajo, pero que eran chicos, y por ahí se notó un poco. Este año trajimos unos veinte jugadores nuevos, muchos con experiencia, y la verdad que líderes dentro del grupo, que a mi como técnico, me hacen las cosas más fáciles. Porque me hacen concentrar en otras cuestiones, ellos tienen experiencia en esta divisional, que ayudan mucho y son parte fundamental de esto que se está logrando. Es un plantel de mucha jerarquía y experiencia".

Un torneo de ascenso de alto nivel

"El torneo tiene un muy buen nivel. Nosotros sabíamos que este era un año más competitivo que los dos anteriores. Hay cuatro o cinco equipos que están muy bien armados, como el caso de Santa Fe, El Pozo, Academia, que para mí se va a terminar prendiendo, El Cadi ni hablar, más nosotros. Hay equipos muy parejos, y creo que la mayoría de ellos se están animando a jugar. Está quedando viejo eso de que la B de la liga es pelear, trabar y demás" aseguró el entrenador acerca del alto nivel del certamen de ascenso liguista.

En relación a su regreso a Nacional el DT indicó que "Estuve un pequeño período de seis meses que no estuve y eso fue a finales de 2022. Me acerqué al club de la mano de Pablo Poccia, como ayudante de campo, y a mitad de ese nos separamos de la institución pero quedé muy arraigado a un grupo de jugadores con el que me encariñé, y a principios del año pasado volví, y ahora esperamos volver a llevar a Nacional a Primera División, que es el objetivo que tenemos por delante".