Nacional con el objetivo claro de conseguir el ascenso

"Los primeros quince minutos del primer tiempo fue de lo mejor que hicimos en el torneo. Generamos seis situaciones y no convertimos ninguna. Terminamos convirtiendo después cuando se había emparejado un poco la cosa. Después del gol de ello pudimos reaccionar rápido, y el segundo tiempo, fue el peor nuestro en el torneo" expresó Martino Petitti.

El DT de Nacional aseguró que "nunca en todo el torneo nos habían pateado tanto al arco como en este segundo tiempo con Los Juveniles. Del cuarto gol en adelante nos fuimos del partido, y fue totalmente muy malo. Merecíamos algo más ellos". El equipo local le ganó al costero por 5 a 1.

image.png Martino Petitti es el entrenador del equipo de primera de Nacional puntero del Hugo Coronel.

"Creo que habíamos arrancado muy pero muy bien, nos viene el golpe de ellos, después del mejor nuestro, bien por nosotros que ese gol no nos afectó, ya que seguimos jugando igual de como lo veníamos haciendo. Las que no entraron en esos quince minutos, entraron inmediatamente después y pudimos dar vuelta el resultado" indicó el entrenador del albo del sur.

Un segundo tiempo flojo, pero con muchos goles

El ingeniero Petitti consideró que "en el segundo tiempo, el cuarto gol nos durmió, en vez de activarnos para adelante. Ellos llegaron muchas veces. Desde principio de año nos planteamos que este torneo es muy largo, son muchas semanas, muchos sábados, y se hace difícil si uno no disfruta de los entrenamientos, de los partidos, de los sábados, sino hacés todo eso, te quema la cabeza, afecta el rendimiento y el resultado también".

image.png El DT del conjunto de Nacional refrendó que el objetivo sigue siendo conseguir el ascenso.

Los resultados que está consiguiendo Nacional, ayudan a un buen presente, pero la noticia del pedido de quiebra impactó al conjunto del barrio Sur sino también al ambiente liguista. El entrenador opinó que "no es una situación fácil, lo hablaba con los chicos a mitad de semana, el día que salió eso para explicarles un poco, y hay que transmitir que Nacional es uno más de todos los clubes que están mal económicamente. Es poca gente trabajando como dirigentes, son del barrio, que se acercan y llevan todo a puro pulmón. A puro esfuerzo sin pedir nada a cambio".

La situación de la quiebra y los objetivos del albo

"Este club, como tantos otros, cumple un rol social muy importante, ya que te saca de la calle a chicos que están ahí dando vueltas. La verdad es que sea Nacional, Peñaloza, sea Piratitas, sean muchos clubes que están en la misma situación, ojalá que desde el gobierno se le pueda brindar una ayuda, porque es uno más de muchos, que están en una situación compleja. En realidad es la mayoría, ya que son pocos los clubes que no están en esa situación, que son pocos llevando esto adelante" expresó el DT del albo.

Por último se refirió al objetivo del equipo, y fue claro que el ascenso. "Recuerdo que en la primer derrota que tuvimos, contra Santa Fe FC, en la fecha ocho, estábamos terceros o cuartos, me preguntaron cual era el objetivo, si octogonal o campeonato, y ese día dije no me puedo esconder. El objetivo con estos jugadores es salir campeones. Hoy estamos punteros, depende de nosotros, es esa meta a largo plazo, pero muy concentrados en el día a día. Ahora se nos viene Nuevo Horizonte, en una cancha complicada, pero seguimos trabajando para salir campeones".