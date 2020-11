Nahuel Lobo: "Me siento orgulloso de estos Pumas"

"Esta cuarentena desde mi punto de vista fue bastante bien, creo que más allá de lo duro que fue nos pudimos rearmar. Fue duro porque tuvimos que rearmar un concepto, surgió algo muy lindo, donde van combinados diferentes cuestiones como la barbería, cafetería, tatuajes, es todo un sólo lugar y espacio físico. Eso nos dio fuerzas para abrir una nueva sucursal en Amarras del puerto, y estamos muy contentos por eso" comenzó señalando Nahuel Lobo a UNO Santa Fe.

El exintegrante de Los Pumas sostuvo que "se extraña mucho el rugby, sobre todo cuando pasa un suceso como este que se consiguió de ganarle con Los Pumas a NUeva Zelanda, y la verdad que trae lindos recuerdos. El triunfo me pareció muy lindo, muy emocionante como salieron los chicos a buscar el partido desde el minuto cero. No hubo un momento de dudas ni de desconcierto, tuvieron mucha firmeza, y la verdad que eso a uno lo pone muy orgulloso, después de haber formado parte y aportado un granito de arena en su momento".

Lobo2.jpg Lobo vive actualmente en Santa Fe, pero se formó en Curiyú de Chajarí, y también jugó en el CAE de Paraná. UNO Santa Fe

El exprimera línea formado en Curiyú de Chajarí opinó que "uno se siente parte de los chicos que entran a la cancha, hoy apoyando desde el lugar que me toca hacerlo, pero nuevamente me siento muy orgulloso de haber formado de un equipo argentino y haber vestido esa camiseta. Me gustó mucho la rudeza con la que salieron a jugarle a Nueva Zelanda, y eso les generó a ellos incertidumbre en su juego".

A cerca de lo que viene ante los australianos, el exprimera línea de Estudiantes de Paraná, consignó que "la misma ansiedad y la confianza que tenemos por este momento que no nos juegue en contra, tenemos que seguir por el mismo camino que fuimos construyendo. Con Australia estamos para cosas mucho más grandes, los chicos hicieron historia, y ahora podemos ser más ambiciosos y aspirar a algo más que ganar. Tendremos un rival muy duro, que juega de local, pero los chicos están muy bien y con mucha motivación por lo hecho hace unos días".

"Del triunfo ante Nueva Zelanda tuvimos varios jugadores con un buen desempeño, primero voy a poner al entrerriano Marcos Kremer, la verdad que Pablo Matera tuvo una actuación fantástica, como así también Nico Sánchez, quien hizo todos los puntos y jugó muy bien. Creo que suma mucho haberle ganado a los All Blacks, suma en la cabeza, y la confianza de si mismo. Los chicos la rompieron, eso es buenísimo, es bueno estar en una especie de paso superior a cualquier otro equipo" destacó Nahuel Lobo en una charla con UNO Santa Fe en un break de su labor como peluquero, que es otra de sus pasiones.

Lobo3.jpg Don Lobo, es donde Nahuel lleva adelante su otra pasión que es el de peluquero, la cual heredó de su papá. UNO Santa Fe

Emociones que nunca se olvidan

El rugbier argentino es reconocido en todo el mundo por emocionarse a la hora de escuchar y entonar el himno nacional, sobre lo cual Lobo recordó que "son momentos muy personales de cada jugador, es su momento dentro del equipo es algo muy emocionante. Tuve la suerte de hacerlo, uno lo veía como algo muy lindo, pero cuando estás en el extranjero te pasan por la cabeza millones de cosas. Recordas todo el sacrificio que uno hace, y no solamente uno, porque uno ama lo que hace, y no es sacrificio, sino el que hace la gente que está alrededor de uno. Con eso me refiero a la gente de los clubes, a la familia y a los amigos. Se te pone la piel de gallina el cantar el himno en un estadio con más de 50.000 personas".

"La presencia en Los Pumas de Mayco Vivas me sorprendió en parte, pero por otro lado no tanto. No porque está demostrando que está a la altura de las circunstancias, y si porque no lo conocía, porque justo fue cuando en mi caso tuve que hacer un paso al costado del deporte, y me enfoque en lo comercial. Mayco demostró que es un muy buen jugador, que está a la altura del puesto que está ocupando, y además es bueno para Santa Fe que tengamos un Puma. Le da mucha importancia al rugby del interior, con el Chinchu Bustos abrimos puertas en esta nueva generación de Los Pumas y eso es bueno" destacó el ex jugador de Los Pumitas.

El primera línea que pasó por el rugby profesional europeo, como Montpellier de Francia y Newcastle Falcons de Inglaterra, sostuvo que "este año era el que quería volver a jugar, lo iba a hacer en el CRAI, pero pasó esto de la pandemia, y no se pudo. Todo esto me afectó en la parte comercial, por eso estoy enfocado en eso, así puedo el año que viene encarar la temporada, la edad la tengo, y las ganas me sobran. En CRAI me abrieron las puertas muy bien, y por eso estoy muy agradecido".